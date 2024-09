Api al Ministero dell'Agricoltura di Lollobrigida sterminate dai calabroni: in 50mila morte negli alveari

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Le api collocate negli alveari della terrazza del Ministero dell’Agricoltura sono state uccise dai calabroni. È durato pochi mesi – da maggio ad agosto – l’esperimento Apincittà promosso dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il titolare del dicastero, con un video postato sui social, aveva lanciato l’apiario urbano. Ma l’attacco inatteso di sciami di vespe orientalis e calabroni ha posto fine, per il momento, al progetto.

Cinquantamila api sterminate dai calabroni

Le cinquantamila api distribuite nelle tre arnie con i colori della bandiera dell’Italia sono state sterminate. La macabra scoperta è avvenuta nei giorni scorsi, quando alcuni addetti del ministero si sono recati sulla terrazza.

Al posto delle api, intorno alle arnie sono stati trovati sciami di calabroni e di vespe orientalis, che presto verranno a loro volta abbattuti.

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida

Il progetto Apincittà lanciato dal ministro Lollobrigida

La notizia è stata svelata dal quotidiano il Foglio. Per ora, quindi, il progetto Apincittà promosso dal Ministero dell’Agricoltura e dalla Federazione Apicoltori Italiani non ha avuto troppa fortuna, almeno per le arnie piazzate sul tetto del dicastero guidato dal ministro Francesco Lollobrigida.

Quello realizzato a Roma era il primo apiario urbano ospitato in una sede istituzionale. Una scelta fatta per ricordare l’importanza delle api impollinatrici nell’ecosistema e nella filiera della produzione agricola.

“Senza le api molte delle nostre produzioni agricole non sarebbero possibili”, aveva detto lo scorso maggio il ministro Lollobrigida, definendo quindi le api “un patrimonio di immenso valore per la tutela dell’ambiente”.

Sorpresa amara per i dipendenti del Ministero dell’Agricoltura

La presenza di calabroni e vespe piuttosto aggressive all’esterno dell’edificio del Ministero dell’Agricoltura ha provocato una certa apprensione tra i dipendenti. Al momento non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale sull’accaduto.

Proprio la comunicazione, negli ultimi mesi, era salita agli onori della cronaca quando il ministro Francesco Lollobrigida aveva interrotto il suo rapporto lavorativo con Paolo Signorelli. L’ex portavoce del ministro si era dimesso lo scorso giugno dopo la vicenda della chat antisemita con Diabolik.

Per ora Francesco Lollobrigida non ha ancora scelto un sostituto e la comunicazione del ministero è stata affidata a un’agenzia esterna specializzata in consulenze strategiche e relazioni istituzionali per aziende.