Anziano morto incastrato in un tombino a Chiavette di Villa Guardia vicino Como: forse colpito da un malore

Un anziano è stato trovato morto in tombino a Chiavette di Villa Guardia, in provincia di Como. Secondo l’ipotesi dei soccorritori, l’uomo di 81 anni potrebbe essere stato colto da un malore mentre effettuava dei lavori di manutenzione.

Anziano morto in un tombino a Villa Guardia

Pare che l’uomo stesse facendo lavori nel giardino di casa. A causa di un malore potrebbe essere caduto faccia avanti, finendo con la testa dentro al tombino di scarico.

Secondo un’altra ipotesi, l’uomo potrebbe essersi sentito male dopo essersi volontariamente infilato di testa dentro al tombino, magari per attaccare un tubo dell’acqua o per pulirlo dai detriti.

Il cerchio rosso indica il luogo della tragedia: Chiavette è una frazione di Villa Guardia, comune di quasi 8.000 abitanti della provincia di Como.

L’81enne potrebbe essere svenuto o avere avuto un capogiro e non avere più avuto la forza per sollevarsi.

Le indagini sono in corso

L’allarme è stato dato da un passante che ha notato il corpo immobile. Sul posto sono arrivati un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori hanno solo potuto prendere atto del decesso della vittima.

Aperta un’indagine per chiarire le cause della morte. Le indagini sono in capo al magistrato di turno della procura di Como, che valuterà ulteriori accertamenti.

I precedenti

Due casi simili si verificarono nel novembre del 2022. Il primo vide la morte di un 83enne di Castel di Lama, piccolo centro nei pressi di Ascoli Piceno.

In quel caso l’anziano venne trovato annegato in 30 centimetri d’acqua. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe ispezionato il tombino per effettuare dei piccoli lavori di manutenzione, poi avrebbe perso le forze e non sarebbe più riuscito a sollevarsi, finendo così con la faccia nell’acqua.

Il secondo caso di novembre 2022 riguarda un 77enne di Rimini, deceduto nel giardino di casa secondo simili tragiche dinamiche.