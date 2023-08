Anziano di 77 anni morto a Nettuno vicino Roma: ipotesi omicidio, ucciso a picconate da killer che conosceva

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un uomo di 77 anni è stato trovato privo di vita nella sua casa di Nettuno, in provincia di Roma, nella giornata di venerdì 18 agosto 2023. Sul corpo dell’uomo, stando a quanto riferito dai giornali locali, chiare ferite riconducibili a un omicidio la cui natura, però, è ancora avvolta nel mistero.

Anziano morto in casa

A perdere la vita a Nettuno è il 77enne Enzo Vetrano, ex gestore di una stazione di servizio ad Aprilia, in provincia di Latina. L’uomo è stato trovato morto nella sua casa in via dei Laghi, con chiare ferite alla testa.

Secondo quanto trapela, pare che l’uomo sia stato ucciso a picconate al termine di un diverbio con altre persone. A dare l’allarme al 112, infatti, sono stati alcuni vicini che hanno sentito gridare l’anziano poco prima del tragico epilogo.

Le ipotesi sull’omicidio

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Nettuno, coordinati dalla Procura di Velletri, che ora indagano in tutte le direzioni, non tralasciando alcuna pista. L’ipotesi dell’omicidio, ovviamente, è accertata, ma si indaga per cercare di capire in che contesto sia avvenuto, come per esempio una rapina finita male

La Procura di Velletri ha anche ipotizzato l’omicidio al termine di una tentata estorsione. L’uomo assassinato, che non aveva precedenti penali, pare abbia discusso con qualcuno. I vicini, sentiti come testimoni, hanno infatti raccontato di aver sentito l’anziano urlare con altre due persone che, presumibilmente, conosceva e alle quali ha aperto la porta di casa sua prima del cruento omicidio. Il piccone, arma del delitto, è stato ritrovato.

Fermate due persone

E il lavoro dei carabinieri ha portato, secondo quanto riferito da Lapresse, al fermo di due persone da parte del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio che indaga sull’omicidio del 77enne.

I fermati sarebbero due uomini dell’est, fortemente sospettati di essere gli autori del delitto. Secondo alcuni vicini, i due fermati avrebbero perseguitato e taglieggiato da tempo la vittima, con continue richieste di denaro. Sembrerebbe che l’uomo li avesse denunciati già in passato e gli investigatori non escludono che Vetrano possa essere stato ucciso quindi per una ritorsione.