Anziano aggredito e massacrato di botte in casa a Brescia: arrestato un 40enne per tentato omicidio

Tentato omicidio. È con questa accusa che la polizia di Brescia ha arrestato un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile di una brutale aggressione ai danni di un novantenne, massacrato di botte all’interno del suo appartamento.

I fatti risalgono a fine luglio, quando gli agenti delle Volanti sono intervenute in un condominio del centro di Brescia, nell’abitazione di un uomo di 90 anni.

A chiamarli, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, un vicino di casa, allarmato dalle grida di aiuto provenienti dall’appartamento dell’anziano, che vive da solo.

Quando i poliziotti sono entrati hanno trovato l’uomo a terra in una pozza di sangue, con numerose ferite al volto. L’anziano è stato soccorso e trasportato all’ospedale, dove gli sono state diagnosticate numerose fratture facciali ed un’emorragia nasale.

Le indagini

Sono quindi scattate le indagini, condotte dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Brescia e coordinate dalla locale Procura. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’anziano aveva trascorso la serata con un 40enne italiano conosciuto quel giorno in un bar.

Il novantenne l’aveva invitato a casa, per avere un po’ di compagnia. La situazione però sarebbe degenerata e il 40enne avrebbe aggredito l’anziano, prendendolo ripetutamente a pugni, per poi allontanarsi. Non sono stati resi noti i motivi del brutale pestaggio.

Quarantenne arrestato per tentato omicidio

Il sospettato dell’aggressione è stato rapidamente identificato e rintracciato dagli agenti e portato in Questura per essere interrogato. Soltanto nei giorni scorsi però sono stati raccolti elementi sufficienti per emettere un mandato di custodia cautelare nei suoi confronti.

Gli agenti della Squadra mobile hanno così arrestato e portato in carcere il 40enne con l’accusa di tentato omicidio.