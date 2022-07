Anziano accoltella un uomo per strada: la compagna non voleva mettere il guinzaglio al cane

Follia per strada. Un uomo di 76 anni ha accoltellato un 44enne a Collegno, comune alle porte di Torino: quest’ultimo era intervenuto per difendere la compagna, una guardia giurata, aggredita dall’anziano perché contraria a mettere il guinzaglio al cane. L’animale, infatti, aveva appena attaccato il suo.

La dinamica

La vicenda è avvenuta in via Rossini, a Collegno, la sera martedì 12 luglio.

Una donna di 31 anni, guardia giurata, stava passeggiando con il compagno, un torinese di 44 anni, e il suo cane.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’aggressione, in via Rossini a Collegno, alle porte di Torino

A un certo punto, l’animale avrebbe aggredito il cane di un 76enne, che avrebbe insultato la donna, rea di non aver messo il guinzaglio al suo.

Questa sarebbe la versione dei fatti fornita dall’anziano.

L’accoltellamento in mezzo alla strada

Vedendo la donna insultata e aggredita, il compagno sarebbe intervenuto per difenderla.

L’anziano, di conseguenza, avrebbe tirato fuori una lama di circa 12 centimetri, ferendo l’uomo al fianco sinistro, secondo quanto riportato da Repubblica.

Il 44enne è stato ricoverato all’ospedale Molinette di Torino: è in prognosi riservata, è stato operato, ma non è in pericolo di vita.

Fermato l’anziano

Il 76enne è stato fermato dai carabinieri di Collegno, che sono intervenuti sul posto, e si trova agli arresti domiciliari.

L’anziano è accusato di tentato omicidio.