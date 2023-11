Anziano 81enne trovato morto in casa a Napoli in zona Fuorigrotta: ucciso a coltellate, ricercato l'omicida

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il corpo senza vita di 81enne è stato trovato in una pozza di sangue in casa sua a Napoli. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, la vittima si chiamava Mario Palma ed era un pensionato che viveva da solo nella sua abitazione del quartiere di Fuorigrotta. L’uomo sarebbe morto a causa di profonde coltellate ricevute al collo e al volto.

Il ritrovamento

L’anziano è stato trovato intorno alle 16 di domenica 19 novembre all’interno di casa sua in via Mario Gigante, rione Loggetta, tra i quartieri napoletani di Soccavo e Fuorigrotta. I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti nell’abitazione dopo la segnalazione di una donna che aveva notato delle macchie ematiche davanti alla porta d’ingresso.

Il cadavere dell’81enne è stato rivenuto a faccia in giù sul pavimento, in una pozza di sangue. La possibilità presa inizialmente in considerazione che si potesse trattare di un incidente domestico è stata esclusa definitivamente solo dopo l’autorizzazione a spostare il corpo da parte del medico legale: sul corpo dell’uomo sono state scoperte le numerose ferite da arma da taglio, inferte al collo e alla testa.

Le indagini

Il pm di turno arrivato sul posto ha aperto un fascicolo sul delitto e in seguito ai rilievi le indagini dei carabinieri della compagnia di Bagnoli si sono subito indirizzate verso l’ipotesi di una rapina finita con l’omicidio. Non sono però escluse altre piste.

L’81enne, incensurato, non era sposato e al momento del ritrovamento nell’abitazione non c’era nessun altro. I militari dell’Arma stanno analizzando le immagini delle telecamere presenti in zona per cercare elementi che possano aiutare a identificare l’assassino.

Mentre sono in corso le ricerche dell’omicida in fuga, gli inquirenti stanno ascoltando anche vicini di casa e parenti per ricostruire le ultime ore dell’anziano.

