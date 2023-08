Anziana nobile lascia l'intera eredità a un 40enne ma la famiglia la fa sequestrare: "L'ha raggirata"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Lite sull’eredità. Una nobile romana milionaria ha lasciato tutto ad un 40enne conosciuto da poco di cui si era infatuata. La famiglia della deceduta ha però fatto sequestrare i beni accusando l’uomo di circonvenzione di incapace.

La nobile e il nuovo compagno

Una strana vicenda sta coinvolgendo una nobile romana ormai deceduta, Leonarda Aula, la famiglia di lei e un uomo di 40 anni a cui sarebbe andata l’intera eredità dell’anziana.

La riporta sul suo sito il quotidiano ‘La Repubblica’ e sarebbe diventata un caso giudiziario, dopo la denuncia dei familiari della deceduta. Negli ultimi tempi la donna si sarebbe avvicinata a un uomo di 40 anni.

Fonte foto: 123RF Prima di morire, Leonarda Aula avrebbe avuto l’intenzione di redigere un nuovo testamento davanti a un notaio

Parlando con amici, Aula avrebbe rivelato di avere una relazione con lui, nonostante avesse esattamente la differenza di età tra i due. L’anziana era infatti ottantenne, nonché in possesso di un patrimonio stimato in 5 milioni di euro.

Le azioni legali della famiglia

All’apertura del testamento la famiglia ha scoperto che il 40enne era stato designato come erede universale della fortuna di Leonarda Aula, della quale ha ereditato anche il cognome, oltre a ville e gioielli.

Immediatamente però, quelli che sarebbero dovuti essere gli eredi naturali hanno contattato un avvocato e sporto denuncia contro l’uomo per circonvenzione di incapace. L’accusa è che il 40enne si sarebbe approfittato della vulnerabilità dell’anziana per convincerla a farlo suo unico erede.

Al momento il patrimonio tecnicamente in possesso dell’erede si trova sotto sequestro preventivo in attesa che le indagini determinino se il comportamento dell’uomo sia stato o no criminoso.

Il giallo sul testamento

La vicenda però si è arricchita di un dettaglio che riguarda proprio il testamento lasciato da Leonarda Aula. Alcuni giorni prima di morire l’anziana avrebbe confessato ad un amico di volerne redigere uno nuovo.

Difficile che questo nuovo documento fosse a favore del 40enne, già nominato erede universale. Poco prima di morire quindi l’anziana potrebbe aver covato alcuni dubbi sulle reali intenzioni del suo nuovo compagno.

A determinarlo però ora sarà un processo, al termine del quale l’eredità sottoposta a sequestro sarà sbloccata e finirà nelle mani del legittimo proprietario.