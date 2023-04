Anziana muore intossicata dopo aver usato un mix di detergenti per liberare lo scarico del bagno

Una donna di 74 è morta nel proprio appartamento, a Bari, dopo aver respirato le esalazioni provenienti da un mix di detergenti utilizzato per liberare lo scarico del bagno. A chiamare i soccorsi è stato il marito, che ha avuto un malore ed è svenuto ma non è in pericolo di vita.

Il problema dello scarico

Maddalena Tanzi, donna di 74 anni, viveva insieme al marito in un appartamento di via Guglielmo Appulo, nel quartiere Japigia di Bari.

Pare che da qualche tempo i coniugi stessero convivendo con un fastidioso olezzo di fognatura, proveniente da uno degli scarichi del bagno.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’area del quartiere Japigia di Bari, dove si trova l’appartamento della 74enne morta a causa delle esalazioni tossiche dei detergenti per la casa

Nel tentativo di eliminarlo, la donna avrebbe utilizzato un mix di detergenti, forse candeggina e ammoniaca, le cui esalazioni tossiche le sarebbero stati fatali, mettendo a repentaglio anche la vita del marito che, dopo averla trovata priva di sensi nella vasca da bagno, è riuscito a chiamare i soccorsi prima di svenire.

L’arrivo degli operatori del 118

In poco tempo sono giunti sul posto gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Il marito è stato invece trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Bari in codice giallo, dov’è ricoverato per un trauma cranico dovuto alla caduta che ha seguito lo svenimento ma non è in pericolo di vita.

Nell’appartamento è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso. Dopo essere entrati in bagno, anche gli agenti si sono sentiti male a causa dei fumi emanati dal mix di detergenti.

Sul corpo della donna non sono stati individuate altre lesioni, e dopo aver escluso una caduta accidentale come causa del decesso, il caso è stato rubricato come incidente domestico. Il corpo della donna è stato già restituito ai familiari per i riti funebri, dato che il magistrato ha deciso di non disporre l’autopsia.

I rischi per la salute con i detergenti domestici

Uno degli errori che spesso si tende a compiere durante le pulizie domestiche è quello di mischiare tra loro i vari detersivi, convinti di potenziare il loro potere detergente.

I prodotti per la pulizia sono invece pensati con scopi precisi e formule chimiche specifiche, che non andrebbero mai mischiati tra di loro a causa delle possibili reazioni tossiche.

Come nel caso di ammoniaca e candeggina, che se mescolati tra loro, soprattutto in ambienti chiusi, possono sprigionare una nube tossica potenzialmente letale. Queste due sostanze difatti reagendo formano un composto irritante denominato clorammine.

L’esposizione massiccia o prolungata a questa sostanza può causare polmoniti e intossicazioni alle vie respiratorie che, come nel caso della signora barese, possono risultare fatali.