Anziana aggredita in casa a Padova dai suoi cinque cani, amputate entrambe le braccia: indagano i carabinieri

Un’anziana di 83 anni è stata aggredita dai suoi cinque cani a Padova, all’interno della propria casa, ed è stata rinvenuta priva di sensi in una pozza di sangue. In questo momento si trova in prognosi riservata ed è altissimo il rischio di setticemia. Soprattutto, i medici si sono trovati costretti a procedere con l’amputazione dell’interno braccio destro e dell’avambraccio sinistro. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Anziana aggredita dai suoi cani a Padova

Come riporta ‘Padova Today’, l’episodio risale al pomeriggio di sabato 20 aprile. Una donna di 83 anni è stata aggredita tra le mure domestiche dai suoi cinque cani, probabilmente per metà amstaff e per metà pitbull, per poi perdere i sensi.

Per la precisione, i fatti hanno avuto luogo nella frazione di Mortise. Quando i carabinieri hanno raggiunto l’appartamento, la donna si trovava sul pavimento in una pozza di sangue, priva di sensi.

Fonte foto: TuttoCittà.it Una donna anziana di 83 anni è stata aggredita dai suoi cinque cani a Mortise, frazione di Padova. I medici le hanno amputato il braccio destro e l’avambraccio sinistro

Come scrive ‘Corriere della sera’, a dare l’allarme è stata la postina della zona che passando sotto l’abitazione dell’anziana ha sentito le sue urla con le richieste di aiuto. Così la donna ha allertato le forze dell’ordine e i soccorsi.

Sul luogo sono arrivati i carabinieri e gli operatori Suem 118. I militari sono riusciti a mettere gli animali in sicurezza, mentre la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale.

Come sta la donna

Considerate le gravi lesioni riportate a seguito dell’aggressione da parte dei cani, i medici sono stati costretti ad amputare il braccio destro e l’avambraccio sinistro. Secondo le prime indiscrezioni riportate da ‘Corriere della sera’, ‘Padova Today’ e ‘Il Resto del Carlino’, la donna non sarebbe in pericolo di vita, ma data la portata delle ferite si presenta altissimo il rischio di setticemia.

Il destino dei cinque cani

‘Corriere della sera’ riporta che i cinque cani sono stati consegnati alla figlia dell’anziana dopo essere stati visitati da personale veterinario specializzato. Nel corso del tempo gli animali verranno sottoposti ad una serie di test per monitorare le loro condizioni fisiche e psichiche, anche per valutare la possibilità di maltrattamenti subiti.

Sempre ‘Corriere’ scrive che non si esclude l’ipotesi dell’abbattimento. Tuttavia, i carabinieri sono al lavoro per risalire alle cause dell’aggressione. Recentemente un episodio simile ha avuto luogo a Roma, con una nonna e una nipotina assalite dai loro due cani.