Antonio Tajani e il lapsus su presenza di Silvio Berlusconi all'evento di Forza Italia: "Dipende dai giudici"

Forza Italia scalda i motori. Il partito di centrodestra terrà una kermesse nazionale a Milano venerdì 5 e sabato 6 maggio. Ci sarà anche Silvio Berlusconi? Ci spera Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepremier, che nel corso della conferenza stampa di presentazione si lascia sfuggire un lapsus: “Dipende dai giudici…, dai medici“, si è subito corretto.

L’evento di Forza Italia a Milano il 5 e il 6 maggio

Insieme ad Antonio Tajani anche Licia Ronzulli e Paolo Barelli, rispettivamente capogruppo di Senato e Camera. Con loro anche Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

“Siamo un partito unito”, sottolinea il vicepremier presentando ‘La Forza dell’Italia‘, l’evento che si terrà a Milano il 5 e 6 maggio.

Fonte foto: ANSA Silvio Berlusconi e Antonio Tajani

In quei giorni ci sarà “l’occasione per chiamare a raccolta i nostri eletti, simpatizzanti e militanti. Un evento per ribadire il ruolo che svolgiamo nel Paese e nell’Esecutivo. Il filo conduttore sarà Forza Italia nel Governo, come stiamo mantenendo gli impegni presi in campagna elettorale, con 5 tavole rotonde con i ministri”.

E ancora: “Siamo una grande forza politica che ha 30 anni di storia, ma che guarda al futuro: daremo spazio ai nostri giovani. Ce ne saranno 500 giovani e alcuni che verranno da altre forze del Partito popolare europeo. Vogliamo dare spazio a una nuova classe dirigente”.

Il lapsus di Tajani su Berlusconi e i giudici

“Per le conclusioni conto di avere in un qualche modo Berlusconi, dipende dai giudici... cioè dai medici, aspettiamo la loro decisione”. Questo il lapsus di Antonio Tajani, sfuggitogli nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse di Forza Italia.

Il vicepremier, nel parlare della presenza del Cavaliere, si è subito accorto del lapsus, correggendosi prontamente.

I rapporti con Fratelli d’Italia e Lega

Antonio Tajani (che lo scorso febbraio è stato minacciato di morte) dedica poi un passaggio anche agli alleati di Governo, ossia Fratelli d’Italia e Lega: “Siamo sempre leali con alleati, ma siamo una cosa diversa. La nostra stella polare sono i rapporti con gli Stati Uniti, come con l’Europa: si collegheranno Métsola e Weber”. E, chissà, forse anche Silvio Berlusconi.