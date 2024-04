Antonio Scurati contro Meloni: "Avversari democrazia sono già qui e governano", le parole dello scrittore

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Durissimo affondo di Antonio Scurati contro il governo Meloni dopo le polemiche sul monologo sul 25 aprile “cancellato” da Rai3. Lo scrittore ha letto in pubblico il suo monologo, criticando duramente la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e tutto l’esecutivo.

Scurati contro il governo Meloni

Scurati ha proposto il suo monologo censurato – a suo dire – dalla Rai nel cortile del Palazzo Reale di Napoli, dove è stato ospite della manifestazione “La Repubblica delle idee”.

Il testo, dopo lo stop della Rai e il post della presidente del consiglio Meloni, è stato integrato dallo scrittore e giornalista, riporta l’agenzia Agi.

Il monologo dello scrittore

“Il gruppo dirigente post-fascista, vinte le elezioni nell’ottobre del 2022, aveva davanti a sé due strade: ripudiare il suo passato neofascista oppure cercare di riscrivere la storia. Ha indubbiamente imboccato la seconda via” ha accusato Scurati.

“Dopo aver evitato l’argomento in campagna elettorale, la presidente del Consiglio, quando costretta ad affrontarlo dagli anniversari storici (e questa è cronaca), si è pervicacemente attenuta alla linea ideologica – prosegue l’autore – della sua cultura neofascista di provenienza. Ha preso le distanze dalle efferatezze indifendibili perpetrate dal regime, la persecuzione degli ebrei per esempio, senza mai però ripudiare nel suo insieme l’esperienza fascista”.

E ancora, riferendosi alla presidente del Consiglio, ha aggiunto: “Ha scaricato sui soli nazisti le stragi compiute con la complicità dei fascisti repubblichini. Altro inciso: alcuni dei quali fondarono il partito in cui lei militò in gioventù. Storia. Perché questa mi avevano consigliato di toglierla”.

Antonio Scurati a Napoli, ospite de “La Repubblica delle Idee”

Scurati e la democrazia a rischio

Secondo lo scrittore, quando “diciamo che la democrazia è a rischio, non dobbiamo fare l’errore di pensare che il rischio o il pericolo sia domani. Dobbiamo guardarci a fianco, a volte dietro. Gli avversari della democrazia liberale, compiuta, matura, sono già qui. Governano già in alcuni Paesi“.

Scurati ha poi aggiunto: “Non aspettate il ritorno delle squadracce fasciste – aggiunge – è mia opinione che la democrazia corra dei rischi da parte di leader e movimenti che hanno un largo seguito popolare e che ritengono superata, inetta, vecchia e corrotta la democrazia liberale, così come noi l’abbiamo conosciuta e come si esprime nel nostro Parlamento, garantito dalla nostra Costituzione”.

La polemica è nata a seguito della cancellazione di un intervento dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile previsto per sabato 20 aprile nel programma di Rai 3 Chesarà che ha scatenato polemica e un caso politico, con accuse di censura piovute sul governo Meloni.

Dopo le polemiche, durante la puntata andata in onda sabato 20 aprile la la conduttrice di Chesarà Serena Bortone ha letto in onda l’intervento dello scrittore. Nel frattempo, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pubblicato sui social il medesimo monologo, “perché chi è sempre stato ostracizzato e censurato dal servizio pubblico non chiederà mai la censura di nessuno. Neanche di chi pensa che si debba pagare la propria propaganda contro il governo con i soldi dei cittadini”.