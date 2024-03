Antonio Ricci e la rivelazione su Fiorello a Striscia la Notizia: il "patto" per la conduzione, l'annuncio

Fiorello conduttore di Striscia la Notizia. Al momento è una suggestione, ma nella testa del creatore del tg satirico, Antonio Ricci, forse è qualcosa di più. Venerdì 22 marzo, all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in occasione di una lezione-evento dedicata ai 40 anni di Drive In e alla storia della televisione, si è lasciato andare a una nuova rivelazione sullo showman della Rai: “Abbiamo un patto, ma una sola puntata non mi basta”.

La rivelazione di Antonio Ricci e i retroscena su Fiorello

Ripreso dall’Ansa, Antonio Ricci ha svelato alcuni retroscena sui contatti con Fiorello, avvenuti in passato: “Per un pelino delle volte siamo stati vicini alla sua conduzione di Striscia”.

Insomma, lo showman, che la Rai vuole tenersi stretto, è un vecchio pallino del papà del tg satirico:

“Non vorrei Fiorello a Striscia per una sola puntata, perché un’ora non mi basta. Abbiamo un patto con lui, che prima o poi dovrà venire a farlo. Ma io gli ho lasciato ancora una data per venire che è tra 10 anni e gli ho detto che lo pagheremo per venire in pannolini, perché ormai saremo… no so se ci sarò. C’è questa promessa fatta. Mi farebbe un enorme piacere perché lui è divertente. Io ho sempre voluto divertirmi nelle mie trasmissioni e sono sicuro che con Fiorello mi divertirei tantissimo”.

Fonte foto: ANSA Fiorello con Vittorio Salvetti e Alessia Marcuzzi, alla vigilia del Festivalbar ’98 in onda su Italia 1

Il pressing di Striscia la Notizia su Fiorello

Da anni Striscia la Notizia è in pressing su Fiorello.

Lo stesso Antonio Ricci, lo scorso dicembre, aveva già dichiarato che “prima o poi deve venire a condurre Striscia. Potevo approfittarne, adesso, ma non l’ho fatto: ha promesso che se non fosse stato controprogrammato nella sua serata del Festival di Sanremo, sarebbe venuto gratuitamente per un’ora a Mediaset. Così adesso c’è questa ora che balla: chi se lo cucca? Comunque, gli voglio talmente bene che un’ora non mi basta“.

Mediaset smentisce la corte ad Amadeus, nel mirino di Discovery

Nel frattempo fonti di Mediaset hanno smentito all’Ansa l’esistenza di una “trattativa con Amadeus“.

La precisazione è arrivata dopo i rumors sull’interesse da Cologno Monzese verso il conduttore, il cui contratto con la Rai è in scadenza ad agosto.

Escluso anche un piano per portare il Festival di Sanremo a Mediaset: “Nessuna ipotesi di un festival targato Mediaset né presente né futura”, spiegano le stesse fonti.

Amadeus resterebbe invece nel mirino di Discovery, che vorrebbe portarlo sul Nove replicando l’operazione Fabio Fazio.