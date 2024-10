Antonio Guterres dell'Onu persona non gradita in Israele: "Sostiene stupratori e assassini", parole di fuoco

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres non potrà più entrare in Israele. Il numero uno dell’Onu è stato infatti dichiarato “persona non gradita” dal ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. La decisione, presa in seguito alla mancata condanna dell’ex primo ministro portoghese nei confronti dell’attacco missilistico dell’Iran, arriva dopo mesi di attriti e tensioni tra Israele e le Nazioni Unite, fortemente criticate dal governo di Benjamin Netanyahu per le posizioni espresse in merito alla guerra nella Striscia di Gaza.

Le parole del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres

In seguito all’attacco dell’Iran contro Israele, nel corso del quale Teheran ha lanciato diverse centinaia di missili (soprattutto verso Gerusalemme e Tel Aviv), Guterres si era limitato a condannare il “conflitto in espansione in Medio Oriente”, criticando in maniera generica le continue escalation nella regione: “Questo deve finire. Abbiamo assolutamente bisogno di un cessate il fuoco“.

Nelle ultime ore, come riporta Il Giornale, il portavoce di Guterres Stéphane Dujarric aveva fatto sapere di un colloquio tra il segretario Onu e il primo ministro libanese Najib Mikati.

“L’intero sistema delle Nazioni Unite in Libano è mobilitato per assistere tutti coloro che hanno bisogno nel Paese”, aveva assicurato in quell’occasione il portoghese.

Guterres dichiarato “persona non gradita” da Israele

“Chiunque non riesca a condannare inequivocabilmente l’odioso attacco dell’Iran contro Israele non merita di mettere piede sul suolo israeliano”, ha comunicato attraverso una nota il ministro israeliano Israel Katz.

Secondo il politico, Guterres avrebbe sostenuto gli “assassini di Hamas, Hezbollah, gli Houthi e ora l’Iran, nave madre del terrore globale”. Per questo, “sarà ricordato come una macchia nella storia delle Nazioni Unite per le generazioni a venire”.

Fonte foto: ANSA Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz

“Israele – conclude la nota – continuerà a difendere i suoi cittadini e a sostenere la sua dignità nazionale, con o senza Antonio Guterres”.

La reazione di Guterres

“L’Iran ha lanciato circa 200 missili balistici verso Israele”, ha replicato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in Consiglio di Sicurezza, rispondendo alle accuse di Katz.

“Come ho fatto in relazione all’attacco iraniano di aprile – ha aggiunto, come riporta Ansa – e come avrebbe dovuto essere ovvio ieri nel contesto della condanna che ho espresso, condanno nuovamente e fermamente il massiccio attacco missilistico di Teheran contro Israele”.