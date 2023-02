Antonio Conte sta male: operazione chirurgica per l'allenatore del Tottenham. Il comunicato ufficiale del club

Il Tottenham ha annunciato con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet che l’allenatore Antonio Conte dovrà essere operato.

Il comunicato del Tottenham su Antonio Conte

Di seguito, è riportato il comunicato ufficiale del Tottenham sulle condizioni di salute dell’allenatore Antonio Conte: “Antonio Conte si è recentemente sentito male, accusando forti dolori addominali. A seguito di una diagnosi di colecistite, oggi (mercoledì) sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la sua cistifellea e tornerà dopo un periodo di recupero. Tutti al Club gli augurano di rimettersi presto”.

L’ultima partita

Antonio Conte era regolarmente in panchina nella giornata di sabato 28 gennaio, in occasione della partita di FA Cup che il suo Tottenham ha vinto in casa del Preston North End. L’allenatore pugliese aveva però lasciato al suo vice Cristian Stellini il compito di parlare con i giornalisti prima e dopo il match.

Fonte foto: ANSA Antonio Conte, classe 1969.

Antonio Conte e l’intervista al ‘Guardian’

Antonio Conte, alcune settimane fa, ha rilasciato un’intervista al ‘Guardian’, in cui aveva confidato: “A volte diamo molta importanza al lavoro e mettiamo da parte le nostre famiglie, il bisogno di stare con loro. Poi succedono cose come quelle capitate a Gian Piero Ventrone, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli e ti fanno pensare. Quello che è successo mi sta mi facendo pensare che probabilmente è ora di trascorrere più tempo con gli affetti e gli amici, il lavoro non è tutto”.

Sempre nella stessa intervista, il tecnico aveva aggiunto: “Non è facile, ma quando hai figli che vanno a scuola devi rispettarli e non trascinarli in un posto nuovo ogni 2 anni, far cambiare loro ambiente e amicizie. Non voglio che il mio lavoro abbia questo effetto sulla loro vita. A volte devi sacrificarti per loro. La mia famiglia cerca di starmi vicino come può, ma situazioni come quelle capitate di recente a Gian Piero, Sinisa e Gianluca rendono tutto più difficile”.

Ancora Conte: “Io sono uno che mette il lavoro al primo posto, ma questo significa trascurare la famiglia, dimenticare di vedere gli amici. Il lavoro per me è una passione e per passione si perdono di vista molte cose”.