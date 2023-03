Antonio Conte rescinde il contratto e lascia il Tottenham: stipendio e buonuscita. Chi è il sostituto Stellini

Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham, squadra di calcio di Londra, attualmente al quarto posto della classifica della Premier League con 49 punti conquistati in 28 partite disputate in campionato.

L’annuncio ufficiale della separazione tra Conte e il Tottenham

La notizia era nell’aria già da alcuni giorni, ma l’ufficialità del divorzio tra Antonio Conte e il Tottenham è arrivata con una nota sul sito internet del club londinese.

Nel comunicato del Tottenham si legge: “L’allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio al Club. Lo ringraziamo per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Cristian Stellini assumerà l’incarico di allenatore per il resto della stagione, con Ryan Mason come assistente”.

Fonte foto: ANSA Antonio Conte.

La buonuscita di Conte dopo l’addio al Tottenham

Antonio Conte e il Tottenham, nei giorni che hanno preceduto l’annuncio ufficiale della risoluzione consensuale del contratto, hanno trattato la buonuscita.

Secondo quanto ha riferito il ‘Corriere della Sera’, la cifra che ha messo d’accordo l’allenatore leccese e il club di Londra è pari a 5 milioni di euro, a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2023 e di un ingaggio annuale di 17,5 milioni.

L’ultimo sfogo di Antonio Conte al Tottenham

Il rapporto tra Antonio Conte e il Tottenham si era incrinato già da diversi giorni. Dopo il pareggio per 3 a 3 contro il Southampton, il tecnico leccese si era lasciato andare a un duro sfogo in conferenza stampa, contro giocatori e società.

Conte aveva detto: “Abbiamo dimostrato che non siamo una squadra. Vedo giocatori egoisti, che non vogliono aiutare e non mettono il cuore. La società è responsabile per il mercato, l’allenatore ha le sue responsabilità… E i giocatori? Dove sono i giocatori?”. Poi aveva aggiunto: “I calciatori qua sono abituati a non giocare per obiettivi importanti, a non sentire la pressione e lo stress. La storia del Tottenham è questa: 20 anni con questa proprietà e niente trofei? Perché?”.

Chi è Cristian Stellini, il sostituto di Antonio Conte al Tottenham

Come annunciato dal Tottenham sul sito internet, a prendere il posto di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham, da qui al termine della stagione calcistica 2022/2023, sarà Cristian Stellini.

Nato a Cuggiono (provincia di Milano) nel 1974, Stellini è un ex calciatore, di ruolo difensore. Nella sua carriera da giocatore ha indossato, tra le altre, le maglie di Genoa e Bari. Ritiratosi da calciatore, Stellini ha intrapreso la carriera da allenatore, facendo parte dello staff di Antonio Conte nelle esperienze a Siena, Juventus, Inter e Tottenham.

Dal 2015 al 2017 Stellini ha allenato il Genoa Primavera. Sempre nel 2017, per alcuni mesi, ha allenato l’Alessandria.

Conte torna in Serie A? Le ipotesi sul suo futuro

Il ‘Corriere della Sera’ parla di un possibile ritorno in Serie A per Antonio Conte, alla luce della fine della sua esperienza sulla panchina del Tottenham: sia l’Inter che la Juventus sarebbero “alla finestra”, ma sulle tracce del tecnico leccese ci sarebbe anche la Roma.