Antonio Conte, nuovo stop dopo l'operazione alla cistifellea: come sta l'allenatore del Tottenham

Antonio Conte lascia nuovamente la panchina del Tottenham. Il tecnico leccese, che due settimane fa era stato operato alla cistifellea e che poi era tornato a guidare gli ‘Spurs’, proseguirà la convalescenza in Italia.

Come sta Antonio Conte: l’annuncio del Tottenham

Tramite i suoi canali social, nella mattinata di giovedì 16 febbraio il Tottenham ha annunciato che “dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia ieri (mercoledì 15 febbraio, ndr), Antonio Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per riprendersi dal suo recente intervento chirurgico“.

Nella nota del Tottenham si legge ancora: “La salute è la considerazione più importante e tutti al Club gli augurano ogni bene. Cristian Stellini assumerà l’incarico di Prima Squadra”.

Fonte foto: ANSA Antonio Conte, in panchina durante Milan-Tottenham in Champions League.

Conte e il primo stop per l’operazione alla cistifellea

Nella giornata di mercoledì 1° febbraio, il Tottenham aveva annunciato così il primo stop di Antonio Conte: “Antonio Conte si è recentemente sentito male, accusando forti dolori addominali. A seguito di una diagnosi di colecistite, oggi (mercoledì) sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la sua cistifellea e tornerà dopo un periodo di recupero. Tutti al Club gli augurano di rimettersi presto”.

Il ritorno in panchina di Conte dopo l’operazione

Antonio Conte era regolarmente in panchina in occasione della sconfitta per 4-1 in Premier League del suo Tottenham a Leicester nel fine settimana ed è stato nuovamente presente nella sconfitta subita dagli ‘Spurs’ per 1-0 contro il Milan in Champions League martedì 14 febbraio.

Da allora, Antonio Conte è rimasto in Italia e ora l’annuncio del Tottenham ha confermato il nuovo stop per il tecnico leccese. Al momento, non è stato reso noto quanto durerà.

Antonio Conte e l’intervista concessa al ‘Guardian’

Alcune settimane prima dell’intervento chirurgico per la rimozione della cistifellea, Antonio Conte aveva dichiarato al ‘Guardian’: “A volte diamo tanta importanza al lavoro e mettiamo da parte le nostre famiglie, il bisogno di stare con loro. Poi succedono cose come quelle capitate a Gian Piero Ventrone, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli e ti fanno pensare. Quello che è successo mi sta mi facendo pensare che probabilmente è ora di trascorrere più tempo con gli affetti e gli amici. Il lavoro non è tutto“.