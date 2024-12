Antonella Zilio arrestata ad Aosta per aver provato ad avvelenare l'ex a un aperitivo: chi è la giornalista

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Antonella Zilio, ex dirigente regionale e giornalista pubblicista, è stata arrestata. Le indagini degli inquirenti hanno confermato che, alcune settimane fa, la donna aveva tentato di avvelenare l’ex compagno somministrandogli un farmaco durante un aperitivo. L’uomo, un sessantenne di Sarre, si era sentito male ed era stato portato in ospedale. Qui i medici avevano sospettato un avvelenamento da farmaci, successivamente confermato dagli esami tossicologici. Secondo quanto emerso, l’uomo era stato avvelenato con un quantitativo di psicofarmaco letale. La vittima ha denunciato l’ex compagna e, al termine delle indagini, l’accusa di avvelenamento e tentato omicidio è stata confermata. La donna infatti si trova agli arresti domiciliari ad Aosta in attesa del processo.

Giornalista arrestata ad Aosta

Un’ex dirigente regionale e giornalista è accusata di aver tentato di avvelenare l’ex compagno, un uomo di sessant’anni residente a Sarre, in Valle d’Aosta.

La donna, Antonella Zilio, anch’essa sessantenne, è stata arrestata. È stato l’uomo, sopravvissuto al presunto avvelenamento, a denunciare Zilio.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Arrestata ad Aosta la giornalista Antonella Zilio

Non è la prima volta che l’uomo ricorre a una denuncia: in passato aveva già accusato la donna di atti persecutori a seguito della fine della loro relazione. Questa volta l’indagine ha portato a prove più concrete.

La dinamica dell’avvelenamento

Sebbene si parli ancora di “presunto avvelenamento”, i medici hanno riscontrato chiari segni di avvelenamento nel sangue dell’uomo.

Verso la fine di novembre, il sessantenne si era sentito male ed era stato ricoverato d’urgenza. I sospetti dei medici su un possibile avvelenamento sono stati confermati dagli esami tossicologici. Gli accertamenti hanno rilevato non solo il nome della sostanza, uno psicofarmaco, ma anche la quantità presente nel sangue, definita sufficiente per essere letale.

La denuncia ad Antonella Zilio è partita dopo il ricovero. La connessione tra l’episodio e l’aperitivo consumato con la donna, che l’uomo aveva già denunciato per atti persecutori, ha portato all’apertura delle indagini. In seguito, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari per la giornalista.

Chi è Antonella Zilio

Antonella Zilio, sessantenne residente ad Aosta, è una giornalista laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino. Dal suo curriculum emerge che è stata amministratrice regionale in Valle d’Aosta fino al 2010.

Successivamente, ha lavorato come giornalista per testate locali come “La Vallée Notizie” e “Corriere della Valle”. Fino ai fatti attuali, era conosciuta principalmente per il suo lavoro nel settore dell’informazione regionale.