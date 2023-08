Antonella Zedda di FdI vuole farsi chiamare senatore e non senatrice: video del diverbio con Centinaio (Lega)

“Lascio la parola alla senatrice Zedda”, e con queste parole di Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, scoppia il caso. Antonella Zedda, esponente di Fratelli d’Italia, ha chiesto all’alleato della Lega di rivolgersi a lei al maschile. Il video è diventato subito virale.

“Non mi chiami senatrice”

Antonella Zedda, senatrice di Fratelli D’Italia, prima di aprire il suo intervento ha voluto puntualizzare sul titolo a lei attribuito con queste parole: “La Corte d’Appello mi ha proclamata senatore, quindi la pregherei di non chiamarmi senatrice“. Nel video registrato direttamente dall’aula del Senato si possono sentire le polemiche di una collega che probabilmente non gradisce la richiesta della Zedda.

La senatrice – o meglio, il senatore – replica ribadendo il concetto: “La Corte D’Appello mi ha proclamata senatore, non so a lei, collega. Ora mi rivolgo al presidente”. A questo punto Centinaio spegne il diverbio: “Chiamatevi come volete, senatrice, senatore, basta che lasciamo parlare la sen… il senatore Zedda”.

Fonte foto: ANSA La senatrice Antonella Zedda

Il precedente di Giorgia Meloni

Sui social, intanto, si è scatenata l’ironia con utenti che indicano il Governo di Giorgia Meloni e il suo partito come quello in cui l’uso dei sostantivi al femminile è ritenuto scandaloso.

Lo scorso ottobre, poco dopo il suo insediamento come premier, la leader di Fratelli d’Italia aveva chiesto di riferirsi a lei come ‘il’ presidente del Consiglio e non come ‘la’ presidente del Consiglio.

Chi è Antonella Zedda

Antonella Zedda è alla sua prima legislatura da senatore.

Nata a Cagliari il 17 gennaio 1976 è stata eletta con Fratelli d’Italia al Collegio 1 uninominale della Sardegna.

Residente a Isili, in Sud Sardegna, è assicuratore e consulente, oltre a essere coordinatore della Regione Sardegna del suo partito.

Dal 9 novembre 2022 è vicepresidente del gruppo di FdI al Senato.

Inoltre è: