Antonella Palmisano ha avuto il Covid, la rivelazione: "Non l'abbiamo fatto trapelare, ho pagato il conto"

Antonella Palmisano, al termine della staffetta mista di marcia disputata in coppia con Massimo Stano e chiusa al sesto posto nella mattinata di mercoledì 7 agosto, ha annunciato di avere avuto il Covid.

L’annuncio di Antonella Palmisano sul Covid

Nell’intervista post gara concessa ai microfoni della Rai, Antonella Palmisano ha rivelato: “Ho avuto il Covid, ma non lo abbiamo fatto trapelare e sono sempre stata monitorata. Oggi comunque mi sentivo meglio rispetto alla gara del 1° agosto, ma nel finale ho pagato il conto. Comunque ho dato tutto e sono contenta”.

Sulla staffetta mista, prova all’esordio nel programma delle Olimpiadi, l’atleta italiana ha detto: “Questa prova è bella. Purtroppo le condizioni fisiche non erano buone, arrivando in forma ci si poteva divertire”.

Antonella Palmisano, ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024.

Le dichiarazioni di Stano dopo la staffetta mista alle Olimpiadi

Diverso è il parere di Massimo Stano, secondo il quale la staffetta mista che ha corso assieme ad Antonella Palmisano “è una gara strana“. Il marciatore azzurro ha poi spiegato: “Non mi piace molto perché è un po’ un terno al lotto, anche se crea più squadra”.

Ancora Massimo Stano: “La caviglia oggi non mi dava fastidio ma avevo paura, poi i medici mi hanno tranquillizzato e nella mia seconda frazione ho spinto fino alla fine. Comunque non ci importa della posizione, noi abbiano dato il massimo ed è questo che conta. Già che l’abbiamo finita è una grande cosa”.

Il ritiro di Antonella Palmisano dalla marcia 20 km a Parigi 2024

Lo scorso giovedì 1° agosto. Antonella Palmisano si era ritirata da campionessa olimpica uscente (aveva vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo) dalla gara della marcia 20 km. L’atleta azzurra aveva rinunciato a proseguire la competizione nel corso del tredicesimo chilometro.

Dopo la marcia 20 km alle Olimpiadi di Parigi 2024, la marciatrice italiana aveva detto: “Mi sentivo perfetta, non so cosa sia successo. Volevo una gara dura per lasciare indietro più atlete possibili, invece ci sono rimasta io. Ma questo è lo sport ora va solo accettato. Non può essere oggi a identificare l’atleta che sono. Non siamo robot, diciamo che non era la mia giornata”.