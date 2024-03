Antonella Di Massa trovata morta a Ischia dopo 10 giorni: appello del marito Domenico Raco, tutti i suoi dubbi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Resta ancora avvolta nel mistero la morte di Antonella Di Massa, la donna di 51 anni trovata morta a Ischia dopo 10 giorni di ricerche. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo nel periodo trascorso la tra scomparsa e il ritrovamento del cadavere. Per questo il marito Domenico Raco ha lanciato un appello: “Se qualcuno sa o ha visto qualcosa, contatti le forze dell’ordine”.

Antonella Di Massa trovata morta a Ischia, il giallo della scomparsa

Antonella Di Massa è scomparsa da Casamicciola a Ischia il 17 febbraio ed è stata trovata morta il 28 febbraio, a notare il corpo della donna in un aranceto la troupe di Chi l’ha visto?.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti, sebbene un biglietto lasciato ai familiari farebbe propendere per l’ipotesi del suicidio.

I risultati dell’autopsia non sono stati resi noti, ma dai primi accertamenti sul corpo è emerso che il decesso risalirebbe a non più di 24 ore prima del ritrovamento.

Per questo gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo nel periodo tra la scomparsa e il ritrovamento: dove è stata Antonella Di Massa nei 10 giorni in cui era ancora viva?

L’appello del marito Domenico Raco

Nei giorni scorsi il marito di Antonella Di Massa, Domenico Raco, ha lanciato un appello durante la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?: “Se qualcuno sa o ha visto qualcosa, contatti le forze dell’ordine, dobbiamo capire cosa è successo”.

Fonte foto: ANSA La fiaccolata a Succhivo in ricordo di Antonella Di Massa

“Dobbiamo sapere perché non siamo riusciti a trovarla nonostante la cercassero tutti. Potevamo aiutarla? Si poteva salvare? Ho bisogno di risposte, io mi sento un fallito”, ha detto l’uomo.

I dubbi

Inoltre il marito di Antonella Di Massa avanza dubbi sull’ipotesi del suicidio: “Se avesse voluto farsi del male, perché aspettare dieci giorni?“.

Dubbi condivisi da un’amica della donna, intervistata dagli inviati della trasmissione condotta da Federica Sciarelli: “Non aveva la capacità di stare da sola e nascondersi per dieci giorni a meno che non ci fosse stato qualcuno che l’ha aiutata. Quando è stata trovata era morta da 24 ore. Io penso che lì ce l’hanno portata“.

Il corpo della 51enne è stato ritrovato in un aranceto, a meno di 300 metri dal punto in cui era stata vista l’ultima volta. Un’area che nei giorni precedenti era stata battuta dalle squadre di ricerca senza trovare nulla.

L’ipotesi quindi è che il cadavere fosse stato portato lì successivamente e che Di Massa possa aver trascorso alcuni giorni in una delle cantine o dei garage della zona, aiutata o nascosta da qualcuno.