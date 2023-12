Anticiclone spazza via freddo e neve, temperature in rialzo prima di Natale: stop inverno, le previsioni meteo

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Brusco stop dell’inverno, decisamente inatteso dopo le ultime settimane di freddo e neve. Il gelo sarà spazzato via dall’anticiclone che accompagnerà l’Italia al Natale, con temperature in sensibile rialzo rispetto alle medie stagionali. Ecco le previsioni degli esperti meteo per la settimana di metà dicembre.

Anticiclone delle Azzorre

L’anticiclone delle Azzorre dovrebbe piombare sull’Italia entro il weekend, caratterizzando poi anche l’inizio della settimana pre-natalizia.

I modelli non sono ancora in grado di stabilire la durata di questa condizione, ma sugli effetti non ci sono dubbi: stabilità e sole, ma occhio a foschie e banchi di nebbia.

Fonte foto: 123RF

Instabilità del manto nevoso

Secondo gli esperti di 3bMeteo, particolare attenzione la si dovrà prestare all’instabilità del manto nevoso.

Il motivo? L’innalzamento degli zero termici, che potrebbero tornare a superare i 3000-3200 metri sulle Alpi.

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 11 dicembre

Nord : deboli fenomeni sulle Alpi, nevosi a quote alte e pioviggini in Liguria. Banchi di nebbia e nubi basse, localmente persistenti sulle pianure. Temperature in leggero aumento, massime tra 7 e 11 gradi;

: deboli fenomeni sulle Alpi, nevosi a quote alte e pioviggini in Liguria. Banchi di nebbia e nubi basse, localmente persistenti sulle pianure. Temperature in leggero aumento, massime tra 7 e 11 gradi; Centro: nuvolosità irregolare sulle regioni tirreniche con isolati deboli fenomeni, più soleggiato altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 13 e 16 gradi;

nuvolosità irregolare sulle regioni tirreniche con isolati deboli fenomeni, più soleggiato altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 13 e 16 gradi; Sud: nel complesso soleggiato salvo addensamenti sulle regioni tirreniche ma senza fenomeni. Temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 13 e 18 gradi.

Martedì 12 dicembre

Nord : cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con poche aperture, qualche debole fenomeno su Alpi/Prealpi, alte pianure occidentali e Liguria. Temperature senza variazioni, massime tra 7 e 11 gradi;

: cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con poche aperture, qualche debole fenomeno su Alpi/Prealpi, alte pianure occidentali e Liguria. Temperature senza variazioni, massime tra 7 e 11 gradi; Centro: nuvolosità diffusa sulla fascia tirrenica e sulle Marche con qualche debole pioggia in Toscana. Più sole altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 13 e 17 gradi;

nuvolosità diffusa sulla fascia tirrenica e sulle Marche con qualche debole pioggia in Toscana. Più sole altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 13 e 17 gradi; Sud: nuvoloso su ovest Sardegna, nord Sicilia e fascia tirrenica, soleggiato altrove. Temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 14 e 18 gradi.

Mercoledì 13 dicembre

Nord : molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, localmente a carattere di rovescio o di temporale sul Friuli, neve sulle Alpi dai 1600-1800 metri. Temperature senza variazioni, massime tra 7 e 11 gradi;

: molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, localmente a carattere di rovescio o di temporale sul Friuli, neve sulle Alpi dai 1600-1800 metri. Temperature senza variazioni, massime tra 7 e 11 gradi; Centro: nuvolosità diffusa escluso che sull’Abruzzo dove ci saranno più aperture. Qualche pioggia attesa tra Toscana e Appennino. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 17 gradi;

nuvolosità diffusa escluso che sull’Abruzzo dove ci saranno più aperture. Qualche pioggia attesa tra Toscana e Appennino. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 17 gradi; Sud: nuvoloso sulla fascia tirrenica, soprattutto in Campania ma senza pioggia. Soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 14 e 18 gradi.

Giovedì 14 dicembre

Nord – Al nord ovest: sereno in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali. Al nord est : sereno sulla laguna veneta, nuvoloso con locali aperture altrove;

sereno in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali. : sereno sulla laguna veneta, nuvoloso con locali aperture altrove; Centro – Sul tirreno : coperto con pioggia debole su Roma e sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

– : coperto con pioggia debole su Roma e sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana, coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul Catanese e su interne sarde, nuvoloso con locali aperture sul Palermitano e su interne siciliane, sereno sul Cagliaritano e sulla Costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea.

Venerdì 15 dicembre

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, sereno altrove. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite;

nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, sereno altrove. : nubi sparse con ampie schiarite; Centro – Sul tirreno : sereno sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale, coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso;

– : sereno sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale, coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale campana, sereno altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sulle Murge, ma anche sulla dorsale molisana e lucana. Sereno sul litorale ionico. Sulle isole maggiori: sereno sul Cagliaritano e su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sabato 16 dicembre

Nord – Al nord ovest: sereno. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, coperto con pioggia debole in Romagna, sereno altrove;

sereno. : nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, coperto con pioggia debole in Romagna, sereno altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico : coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. : coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite, sereno sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sulle Murge, così come sul litorale ionico. Coperto con neve debole o moderata sulla dorsale molisana, coperto con pioggia debole su quella lucana. Sulle isole maggiori: coperto con pioggia debole sul Catanese, nubi sparse con ampie schiarite sul Palermitano, sereno sul Cagliaritano e su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.