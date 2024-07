Anticiclone Caronte domina il meteo, picchi sopra i 40 gradi: dove farà più caldo, previsioni della settimana

Le previsioni meteo della terza settimana di luglio vedono l’Italia ancora divisa in due: maltempo al Nord con temporali a inizio settimana, caldo africano nel resto del Paese, soprattutto al Sud, dove splende il sole per via dell’anticiclone Caronte, con temperature oltre i 40 gradi. Sono attese ondate di calore in diverse città.

Allerta meteo gialla in Veneto

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di lunedì 15 luglio.

Nel dettaglio, si tratta di un allarme per rischio idraulico nelle seguenti zone del Veneto:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Dove farà caldo più caldo

Gli esperti di 3bMeteo prevedono temperature intorno ai 40 gradi in questa settimana, con punte di 42-43 sul Tavoliere delle Puglie nel Materano nella giornata di giovedì 18 luglio.

Da segnalare i 39 gradi di Bologna e Firenze, così come i 38 di Roma.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 15 luglio

Nord: estate a pieno regime con tempo stabile e ben soleggiato; al pomeriggio-sera qualche temporale in arrivo sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi;

estate a pieno regime con tempo stabile e ben soleggiato; al pomeriggio-sera qualche temporale in arrivo sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi; Centro: condizioni improntate al tempo stabile e soleggiato sotto l’egida dell’anticiclone nord-africano. Temperature in ulteriore lieve rialzo, comprese tra 32 e 37 gradi;

condizioni improntate al tempo stabile e soleggiato sotto l’egida dell’anticiclone nord-africano. Temperature in ulteriore lieve rialzo, comprese tra 32 e 37 gradi; Sud: prosegue la fase stabile e soleggiata; caldo torrido nei settori interni, più afoso lungo le coste e nelle grandi città. Temperature massime comprese tra 33 e 38 gradi.

Martedì 16 luglio

Nord : stabile, caldo e soleggiato in Val Padana; più nubi e qualche acquazzone pomeridiano su centro-ovest Alpi. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve rialzo, massime tra 31 e 35 gradi;

: stabile, caldo e soleggiato in Val Padana; più nubi e qualche acquazzone pomeridiano su centro-ovest Alpi. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve rialzo, massime tra 31 e 35 gradi; Centro: al tempo stabile e ovunque soleggiato; caldo torrido nelle valli, clima afoso lungo le coste e nelle grandi città. Temperature con poche variazioni, massime tra 32 e 37 gradi;

al tempo stabile e ovunque soleggiato; caldo torrido nelle valli, clima afoso lungo le coste e nelle grandi città. Temperature con poche variazioni, massime tra 32 e 37 gradi; Sud: prosegue l’ondata di calore: sole ovunque e caldo intenso, afoso lungo le coste. Temperature perlopiù stazionarie, massime comprese tra 32 e 38 gradi.

Mercoledì 17 luglio

Nord: ancora stabilità atmosferica con fasi soleggiate intervallate da qualche velatura di passaggio; addensamenti sull’arco alpino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 30 e 35 gradi;

ancora stabilità atmosferica con fasi soleggiate intervallate da qualche velatura di passaggio; addensamenti sull’arco alpino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 30 e 35 gradi; Centro: caldo intenso e ampi spazi soleggiati inframezzati solo da qualche velatura in transito. Temperature con poche variazioni, massime comprese tra 32 e 37 gradi;

caldo intenso e ampi spazi soleggiati inframezzati solo da qualche velatura in transito. Temperature con poche variazioni, massime comprese tra 32 e 37 gradi; Sud: solleone senza sosta: ennesima giornata di sole e caldo intenso. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 38, localmente superiori nelle pianure interne gradi.

Giovedì 18 luglio

Nord – Al nord ovest: sereno in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, sereno altrove;

sereno in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. : nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, sereno altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, sereno altrove. Sull’adriatico: sereno sul litorale adriatico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: sereno.

Venerdì 19 luglio

Nord – Al nord ovest : sereno. Al nord est : sereno sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

: sereno. : sereno sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, sereno altrove;

– : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale, sereno altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, sereno altrove; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, sereno altrove. Sull’adriatico: sereno sul litorale adriatico e sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: sereno.