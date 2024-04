Anticiclone africano domina le previsioni meteo del primo weekend di aprile: quali saranno le città più calde

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tregua e temperature in rialzo grazie all’anticiclone africano. Secondo le previsioni meteo Dopo giornate segnate dall’instabilità, il primo weekend di aprile dovrebbe regalare sole da Nord a Sud, coi termometri oltre le medie stagionali soprattutto nella giornata di domenica 7 aprile. Quindi, tempo in prevalenza soleggiato pur con cieli a tratti offuscati da nubi di passaggio. La pioggia dovrebbe poi far di nuovo capolino tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile. Nel frattempo, ecco quali saranno le città più calde nel fine-settimana.

Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna

Per venerdì 5 aprile, in Emilia-Romagna, la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio idraulico.

L’area interessata è la costa ferrarese.

Fonte foto: 123RF

Allerta meteo gialla in 3 regioni

Sempre per venerdì 5 aprile, la Protezione civile ha diramato anche un’allerta meteo gialla in 3 regioni, sempre per rischio idraulico:

Emilia-Romagna: pianura ferrarese;

pianura ferrarese; Lombardia: bassa pianura orientale;

bassa pianura orientale; Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco, Basso Adige.

Anticiclone africano, quali saranno le città più calde

Nei giorni caratterizzati dall’anticiclone africano, però, ci si attende anche bel tempo e un rialzo sensibile delle temperature, ben oltre le medie stagionali.

Secondo 3bMeteo domenica 7 aprile sarà la giornata più calda, ecco in quali città:

Firenze, Foggia e Matera: 27-28 gradi;

e 27-28 gradi; Catanzaro, Cosenza e Oristano: 26-27 gradi;

e 26-27 gradi; Catania: 25 gradi;

25 gradi; Bologna, Verona e Milano: 24-25 gradi;

e 24-25 gradi; Roma: 23-25 gradi.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 5 aprile

Nord : locali annuvolamenti su Piemonte, Liguria e settori prealpini, in un contesto del tutto asciutto. Tempo più soleggiato altrove. Temperature in aumento, massime tra 18 e 22 gradi;

: locali annuvolamenti su Piemonte, Liguria e settori prealpini, in un contesto del tutto asciutto. Tempo più soleggiato altrove. Temperature in aumento, massime tra 18 e 22 gradi; Centro: tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutti i settori. Foschie e locali nubi basse al mattino su alta Toscana e Umbria. Temperature in lieve aumento, massime tra 18 e 22 gradi;

tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutti i settori. Foschie e locali nubi basse al mattino su alta Toscana e Umbria. Temperature in lieve aumento, massime tra 18 e 22 gradi; Sud: stabile e soleggiato con qualche foschia al mattino sui litorali e nelle zone interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 19 e 24 gradi.

Sabato 6 aprile

Nord : stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo al mattino qualche annuvolamento innocuo su Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 19 e 23 gradi;

: stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo al mattino qualche annuvolamento innocuo su Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 19 e 23 gradi; Centro: tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, pur con alcune foschie al mattino su alta Toscana e Umbria. Temperature in lieve aumento, massime tra 19 e 23 gradi;

tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, pur con alcune foschie al mattino su alta Toscana e Umbria. Temperature in lieve aumento, massime tra 19 e 23 gradi; Sud: stabile e soleggiato con qualche foschia al mattino sul litorale campano, in veloce diradamento. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.

Domenica 7 aprile

Nord: stabile con velature in arrivo da ovest su tutte le regioni, salvo al mattino qualche foschia o nebbia in rapido dissolvimento. Temperature in aumento, massime tra 19 e 24 gradi;

stabile con velature in arrivo da ovest su tutte le regioni, salvo al mattino qualche foschia o nebbia in rapido dissolvimento. Temperature in aumento, massime tra 19 e 24 gradi; Centro: tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, pur con alcune foschie al mattino su alta Toscana e Umbria. Temperature in lieve aumento, massime tra 19 e 25 gradi;

tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, pur con alcune foschie al mattino su alta Toscana e Umbria. Temperature in lieve aumento, massime tra 19 e 25 gradi; Sud: stabile e soleggiato con qualche foschia al mattino sul litorale campano, in veloce diradamento. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 20 e 26 gradi.