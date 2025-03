Anora vince l'Oscar, la trama del miglior film dell'anno e perché il regista Sean Baker ha segnato un record

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

​Il film Anora ha trionfato agli Academy Awards 2025, aggiudicandosi cinque premi Oscar, tra cui quello per il miglior film. La pellicola, diretta da Sean Baker, ha visto il regista entrare nella storia del cinema vincendo quattro statuette personali per un singolo film, un record che lo accomuna a Walt Disney, sebbene quest’ultimo ottenne i suoi riconoscimenti per opere diverse nella stessa serata del 1954. ​

Anora trionfa agli Oscar 2025

È stato un trionfo per Anora, fim che è uscito dalla 97ª edizione degli Academy Awards aggiudicandosi cinque premi Oscar, grazie al racconto della storia di Anora “Ani” Micheeva, una giovane sex worker di Brooklyn interpretata da Mikey Madison.

La protagonista, di origini uzbeke, lavora come spogliarellista per guadagnarsi da vivere in una metropoli spietata. La sua vita cambia radicalmente quando incontra Ivan “Vanya” Zakharov, figlio di un influente oligarca russo, durante una serata nel locale in cui si esibisce: la loro conoscenza si trasforma rapidamente in una relazione intensa.

Fonte foto: ANSA Sean Baker, regista di Anora, durante la premiazione degli Oscar 2025

I due decidono impulsivamente di sposarsi a Las Vegas, in quello che sembra il coronamento di un sogno inaspettato per Ani, che ottiene così anche la green card. Tuttavia, la loro unione attira l’attenzione della potente famiglia di Vanya, che non vede di buon occhio il legame del giovane erede con una donna di umili origini e con un passato controverso, con i genitori del ragazzo che tentano con ogni mezzo di annullare il matrimonio.

Il record di Sean Baker

Il regista del film, Sean Baker, ha raggiunto un traguardo storico agli Oscar 2025, diventando la prima persona a vincere quattro premi per un singolo film: miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio e miglior film.

Questo risultato lo pone al fianco di Walt Disney, che nel 1954 vinse quattro Oscar in una sola notte, sebbene per produzioni differenti.

Durante il suo discorso di ringraziamento, Baker ha sottolineato l’importanza del cinema indipendente e ha espresso gratitudine verso la comunità dei lavoratori del sesso, la cui esperienza ha influenzato la narrativa del film.

La performance di Mikey Madison

L’opera ha consolidato la reputazione di Sean Baker come voce influente nel panorama del cinema indipendente. Già nel 2021 un suo film, Red Rocket, era entrato in concorso per la Palma d’oro a Cannes.

Gloria anche per la protagonista Mikey Madison, che ha ricevuto l’Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione di Ani. Per prepararsi al ruolo, Madison ha imparato il russo e ha collaborato con lavoratrici del sesso per rappresentare autenticamente il personaggio.