Annunciate le nomination agli Emmy Awards 2023 in attesa della data: c'è anche l' "italiana" The White Lotus

Le candidature del 2023 prevedono una selezione eclettica di serie televisive di grande successo. Nella categoria “Miglior serie drammatica” spiccano Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The White Lotus e Yellowjackets.

Per quanto riguarda le serie comiche, le candidature includono Abbott Elementary, Barry, The Bear, Jury Duty, La fantastica signora Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso e Mercoledì.

Le migliori miniserie in lizza per il premio sono Beef, Dahmer – Monster, Daisy Jones & the Six, Fleishman is in the Trouble e Obi-Wan Kenobi.

Le categorie di interpretazione maschile e femminile comprendono nomi noti come Jeff Bridges, Brian Cox, Pedro Pascal, Elisabeth Moss e Rachel Brosnahan, tra gli altri.