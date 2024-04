Annuncia il suicidio in diretta su TikTok, 48enne viene salvato dalla polizia avvertita da un utente

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Voleva farla finita così: trasmettendo il tutto in diretta sul social network TikTok, in modo che chiunque potesse assistere al suo suicidio e magari riflettere sul suo estremo gesto, ma la stessa comunità virtuale a cui si rivolgeva gli ha di fatto salvato la vita, allertando la polizia prima che fosse troppo tardi. Il caso è accaduto a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. L’uomo, un 48enne disperato per una relazione finita male, è stato salvato dagli agenti, non senza difficoltà, grazie all’allarme lanciato da un utente del social network.

Suicidio in diretta su TikTok: la polizia lo salva

Era uno dei tanti “stream” su TikTok, una fra milioni di dirette che ogni giorno vengono diffuse sulla piattaforma che, purtroppo, non è nuova a casi di questo genere, anche con esiti drammatici.

Fortunatamente, il caso ha voluto che ci fosse almeno una persona in ascolto, quanto bastava per intervenire in tempo e scongiurare il peggio.

La polizia è intervenuta a Villa San Giovanni, vicino Reggio Calabria, in località Santa Tarda

La segnalazione di un utente: coltello alla gola, tentato suicidio in diretta TikTok

La segnalazione da parte di un utente lasciava poco spazio alle interpretazioni: un uomo aveva annunciato di voler commettere suicidio, minacciandosi con un coltello alla gola, dentro la propria auto.

Una chiamata provvidenziale, che ha permesso l’intervento immediato da parte della polizia. Il Commissariato di Villa San Giovanni è riuscito, in maniera tempestiva, a localizzare l’uomo, di 48 anni, in località Santa Tarda, mentre attentava alla propria vita.

Gli agenti sono quindi intervenuti e lo hanno bloccato, impedendogli di compiere gesti irreversibili. Nonostante l’opposizione iniziale, l’uomo è stato salvato, e successivamente consegnato al personale medico per ricevere le cure necessarie.

Tentato suicidio, l’uomo era disperato per la fine di una relazione

La motivazione dell’uomo per voler mettere fine alla propria vita sembra essere stata la recente fine della relazione con la sua compagna.

Questo evento, emotivamente significativo, può aver scatenato sentimenti di disperazione e angoscia, portandolo a prendere una decisione così estrema.

I motivi che possono spingere una persona a decidere di suicidarsi possono essere molteplici, ma è notevole che siano in aumento gli episodi in cui le vittime scelgono di condividere l’estremo gesto su TikTok.

Uno dei casi eclatanti degli ultimi tempi ha visto protagonista il TikToker Vincent Plicchi, 23 anni, che si è suicidato in diretta sulla piattaforma dopo essere stato accusato di molestie. Purtroppo, nonostante i soccorsi e l’intervento del padre, non è stato possibile salvare il giovane, probabile vittima di cyberbullismo.