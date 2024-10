Anna Paratore e la vendita di candele, il business d'artista della mamma di Giorgia Meloni

La mamma della presidente del Consiglio dietro una bancarella di candele in un mercatino. È l’immagine di semplicità che ha voluto dare Anna Paratore, madre della premier Giorgia Meloni e della sorella Arianna, dirigente di Fratelli d’Italia, ai pochi che l’hanno riconosciuta al mercato di Sora, in provincia di Frosinone, mentre era intenta a vendere i suoi articoli artigianali fatti in cera.

Le candele della mamma di Giorgia Meloni

“Che ci faccio? – dice rispondendo alle domande di Ciociaria oggi – Ormai sono vecchietta, le figlie sono sistemate, posso dedicarmi alla mia passione: creare candele”.

Anna Paratore conduce la sua attività di creazione di candele artistiche insieme all’amica di vecchia data Marilena Cascone, direttore commerciale della società che vende questi suppellettili colorati e profumati.

Fonte foto: IPA

La mamma di Giorgia Meloni, Anna Paratore, sugli spalti dell’Olimpico nel 2023 per assistere al derby Lazio-Roma

Le parole di Anna Paratore

“Sono qui per proporre le mie candele. Non conoscevo il centro di Sora ed il suo mercatino. Mi sto trovando bene, il prossimo mese tornerò” ha raccontato la madre di Giorgia Meloni, mentre la figlia era impegnata nelle comunicazioni in Aula prima del Consiglio europeo, da dove ha preso di mira Netanyahu per gli attacchi all’Unifil.

“Il laboratorio è casa mia, a Roma. Trascorro le mie giornate a dare vita a candele di diverse dimensioni, e alcune sono veramente impegnative; mi ci lego così tanto che se vanno via me ne dispiaccio” ha raccontato ancora Anna Paratore davanti al banco pieno di candele a forma di gnomi portafortuna, in tema Halloween.

“Casa è diventata un vero laboratorio, tutti gli spazi sono occupati, anche il salone è invaso dalle creazioni di cera. Chi mi viene a trovare inizia a sentire il profumo già dalle scale. Mi rilassa realizzarle, dipingerle, è un’attività che ora posso permettermi” ha aggiunto la 73enne, ricordando ancora una volta che “di uomini in casa non ne abbiamo più, siamo tutte donne libere e se ci sentiamo di fare qualcosa la facciamo”.

L’incontro con il sindaco

Ad accogliere la madre di Giorgia Meloni è stato il sindaco di Sora, Luca Di Stefano :”Abbiamo chiacchierato – ha detto il primo cittadino – la signora Anna mi ha raccontato che le sue creazioni nascono in casa a Roma dove trascorre buona parte della giornata. Mi ha detto che alcune di loro sono davvero impegnative e che alla fine le dispiace venderle perché ci si affeziona”.

Al sindaco, Anna Paratore ha raccontato anche che scriveva romanzi: “Mi ha detto che ne ha scritti più di cento, forse 130 e li scriveva per diverse case, ma ora che le figlie sono sistemate, ha detto esattamente così, si può concentrare sulle candele perché la rilassano di più”.