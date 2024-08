Anna Paola Concia difende le sorelle Meloni e attacca la sinistra: "Bava alla bocca, siete degli sciacalli"

Anna Paola Concia ha trovato la sua formazione politica “nel tennis”: l’avversario non è un nemico da abbattere. Lo sottolinea nel suo intervento a difesa di Arianna Meloni dopo le notizie della fine della relazione con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, argomento che ha scatenato opinionisti e politici e che ha portato la deputata dem ad attaccare la sinistra.

Anna Paola Concia difende Arianna Meloni

Intervistata da Il Giornale, Anna Paola Concia prende le difese di Arianna Meloni e lo fa a spada tratta, alla luce delle polemiche degli ultimi giorni.

Le sue ragioni sono divenute note a tutti da un post pubblicato su X il 24 agosto, nel quale ha difeso sia Arianna che Giorgia Meloni dagli attacchi della sinistra.

Nel suo post Concia parla di “bava alla bocca” da parte di “gente di sinistra” che accusa di “sciacallagine“, descritta come “una pratica macabra” che “non porta da nessuna parte”.

La deputata dem sottolinea lo stesso concetto nell’intervista a Il Giornale, specificando che “sciacallaggio e gogna” sono “un’abitudine di tutta la politica. Destra e sinistra”, ma essendo lei stessa di sinistra “mi arrabbio di più con i miei fratelli”.

L’attacco al Movimento 5 Stelle

Nell’intervista, Anna Paola Concia punta il dito contro il Movimento 5 Stelle. Nel rispondere alla domanda su quale sia stata la prima realtà politica a sdoganare gli attacchi personali, la deputata dice: “Sicuramente i 5 Stelle. Hanno vinto su questo piano” e parla di “ferocia di Grillo“, di un “grillismo” che ha dilagato “in tutti i partiti”. Più alla larga, Anna Paola Concia denuncia una misoginia tutta italiana che considera “una cosa stratosferica”.

Perché Concia difende le sorelle Meloni

“Io ho sempre difeso le donne”, chiarisce Anna Paola Concia, che fa qualche esempio: “Nel 2008 difesi Mara Carfagna dalle offese che le furono rivolte in piazza Navona da Sabina Guzzanti“, sottolineando di non fare distinzioni tra destra e sinistra. Non a caso, continua la deputata, in altre occasioni ha difeso Maria Elena Boschi e Elly Schlein.

Concia difende Arianna e Giorgia Meloni, dunque, in quanto donne sotto attacco. Ricorda, a tal proposito, che proprio insieme a Mara Carfagna tentò di istituire una legge contro l’omofobia, e che proprio il Pd “faceva ancora gne gne”.

Il caso Arianna Meloni

La notizia della separazione tra Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida, un amore che durava dai primi anni Duemila, è arrivata dalla stessa sorella della premier in un’intervista rilasciata a Il Foglio.

La separazione ha scatenato i social e le opposizioni, che hanno ironizzato sul concetto di famiglia tradizionale. Un esempio è in un post pubblicato da Selvaggia Lucarelli su X: “In casa Meloni tifano per le famiglie tradizionali, purché siano quelle degli altri”.