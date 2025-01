Anna Falchi torna a I Fatti Vostri dopo il video pubblicato su Instagram sul malore: "Non sono mai andata via"

Anna Falchi si è ripresa e sta bene. La conduttrice, dopo essersi accasciata durante la puntata de I Fatti Vostri, ha voluto tranquillizzare i fan con un video su Instagram. A confermare la bontà del suo stato di salute ci ha pensato la presenza della stessa showgirl nel programma di Rai 2, il giorno dopo il malore, ancora al fianco di Tiberio Timperi.

Anna Falchi è stata male alla fine della puntata de I Fatti Vostri di martedì 21 gennaio, mentre stava salutando i telespettatori insieme a Tiberio Timperi.

Poche ore dopo lei stessa ha voluto rassicurare i fan con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram:

“Ciao a tutti. Oggi come molti di voi sapranno, avranno letto, magari hanno visto in diretta I fatti vostri ho avuto un piccolo mancamento. Volevo rassicurarvi che va tutto bene, visto che siete stati in tantissimi a preoccuparvi sia in privato sia sui social. Volevo innanzitutto ringraziarvi per l’interessamento e dirvi che sto benissimo, ve lo voglio dimostrare. Della serie ‘mi tengo anche in piedi con una gamba’, della serie ‘barcollo sì, ma non mollo, perché chi si ferma è perduto’. Che serva d’insegnamento a tutti. Grazie grazie, vi voglio bene con tutto il mio cuore”.