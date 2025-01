Anna Falchi svenuta durante Affari Tuoi ,soccorsa da Tiberio Timperi: "Pressione bassa, ho preso una botta"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Attimi di apprensione per Anna Falchi in diretta tv. Prima di chiudere la puntata de I Fatti Vostri e lasciare la linea al Tg2, infatti, la conduttrice si è accasciata a terra dopo aver accusato un mancamento. “Sono svenuta” ha dichiarato, anche se non ha mai perso conoscenza. A soccorrerla ci ha pensato il collega, Tiberio Timperi, che ha sdrammatizzato l’episodio a suon di battute.

Anna Falchi si accascia in studio durante I Fatti Vostri

Martedì 21 gennaio, nel finale della trasmissione I Fatti Vostri, Anna Falchi ha avuto un mancamento mentre si stava congedando dai telespettatori per dare la linea al TG2.

Poco prima di accasciarsi, la conduttrice stava salutando il pubblico a casa: “Pronti, quasi tutti schierati per darvi l’appuntamento a domani mattina, come sempre, 11.10… oh Dio mio…”.

L’intervento di Tiberio Timperi: “Sono svenuta”

Tiberio Timperi, presente in studio, si è precipitato dalla collega, chinandosi per aiutarla e chiedendo, inizialmente, se si trattasse di uno scherzo: “No, sono svenuta, scusate,” ha risposto la conduttrice, visibilmente provata.

Così, Timperi ha sdrammatizzato a colpi di battute: “Avremo materiale per Blob, Striscia la Notizia e altri. Comunque sta bene, è tranquilla”, ha riferito allo studio e ai telespettatori, con le telecamere ancora accese.

Anna Falchi, che non ha mai perso conoscenza, ha spiegato che il mancamento era dovuto a un brusco movimento: “Mi sono alzata troppo veloce, tutto a posto”.

Immediata l’ironia di Timperi: “Succede… quando uno è anziano“. Il conduttore ha poi dato un affettuoso bacio sulla testa alla collega prima di chiudere la trasmissione.

Come sta Anna Falchi

Dopo lo spavento, Anna Falchi è stata raggiunta da LaPresse a cui ha raccontato quanto successo:

“Mi sono alzata velocemente dalla postazione e sono svenuta per la pressione bassa ma non ho perso conoscenza. Ho preso una botta e si sono spaventati tutti. Ma i medici della Rai sono stati efficentissimi, anche con eccesso di zelo, e mi hanno ribaltato come un pedalino. Ora è tutto sotto controllo”.

La passione per Donald Trump

Il giorno prima del mancamento, Anna Falchi aveva seguito a distanza l’Inauguration Day di Donald Trump, con tanto di cappellino.

La conduttrice aveva condiviso lo scatto su Instagram.

Anna Falchi e la story condivisa su Instagram lunedì 20 gennaio, durante l'insediamento di Donald Trump