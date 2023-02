Animalisti contro Blanco: accusato di maltrattamenti su un cane dipinto di blu comparso nel suo ultimo video

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nuovi guai per Blanco dopo l’indagine per la distruzione della scenografia sul palco di Sanremo aperta dalla Procura di Imperia. Questa volta il cantante è finito nel mirino degli animalisti per un cane dipinto di blu comparso nel video ufficiale della canzone “L’isola delle rose”, la stessa cantata a Sanremo la sera della distruzione delle rose sul palco.

Animalisti contro Blanco, striscione davanti al municipio

Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, è stato denunciato dall’Associazione italiani difesa animali e ambiente, che ha depositato un esposto presso la Procura di Milano. La notizia è stata riportata dal sito Brescia Today, che spiega come un’altra associazione che si batte per la difesa degli animali, nei giorni scorsi, abbia contestato Blanco per lo stesso motivo.

In questo caso la protesta è stata realizzata esponendo uno striscione a Calvagese della Riviera (Brescia) paese natale del cantante 20enne.

Nel mirino la pratica di colorare gli animali

“Blanco, gli animali non sono oggetti”, questa la frase scritta sullo striscione esposto da alcuni membri dell’associazione “Centopercentoanimalisti” di fronte al municipio. Il blitz è stato rivendicato con un video postato su YouTube dall’associazione.

“La mania di colorare gli animali non è nuova, e non è certo da incoraggiare. Anche quando il colore non è tossico, comporta comunque fastidio e disturbo per l’animale, sia per l’odore sia per l’effetto visivo. Ne sa qualcosa la povera Colomba colorata di rosa, morta di recente negli Stati Uniti”, spiegano gli attivisti.

“Gli animali non sono oggetti da sfruttare a scopi propagandistici e commerciali: vanno amati e rispettati. Blanco ammetta l’errore fatto in quel video, dimostri di non essere un contenitore vuoto manovrato dai suoi manager”, conclude la nota dell’associazione.

Animalisti contro Blanco, esposto in Procura

Anche l’Associazione italiani difesa animali e ambiente, che ha presentato un esposto alla Procura di Milano, si sofferma sui rischi per gli animali della pratica dell’artistic grooming, ovvero la mania di colorare il pelo dei cani che si sta diffondendo sui social.

“Nel video ufficiale pubblicato su YouTube si vede Blanco in mutande dopo essersi spogliato dall’armatura. Ad attenderlo trova una stanza invasa di rose rosse e un cane blu. Si evidenzia che la presenza di un cane con un manto di colore innaturale derivato da un colorante e non da un sapiente lavoro di post produzione indica il maltrattamento”, spiega nell’esposto l’associazione.

Una pratica che, secondo gli animalisti, configura il rato punibile secondo quanto previsto dall’articolo 545 del codice penale.