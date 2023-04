Angelo Bonelli interviene sul Def e ha un malore in Aula: seduta immediatamente sospesa alla Camera

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il deputato Angelo Bonelli, leader di Europa Verde, è stato colto da un malore in Aula, poco dopo essere intervenuto in dichiarazione di voto sul Def, nella mattinata di venerdì 28 aprile. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha quindi sospeso per alcuni minuti la seduta. È stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti.

Il malore in Aula

Angelo Bonelli aveva appena finito la sua dichiarazione di voto quando a un certo punto si è sentito male.

Immediato l’intervento dei sanitari e dei commessi che lo hanno portato fuori dall’Aula.

Fonte foto: ANSA Angelo Bonelli, leader di Europa Verde

Come sta Angelo Bonelli

Dopo il malore, Bonelli è stato portato in infermeria in carrozzina: non ha perso i sensi.

È cosciente ma, su consiglio dei sanitari, è stato trasportato al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti. Lo comunica il suo ufficio stampa.

Alla ripresa dei lavori Matteo Richetti (Italia Viva) gli ha mandato “un grande in bocca al lupo”. Le sue parole sono state sottolineate da un applauso unanime dell’Assemblea di Montecitorio.

Chi è Angelo Bonelli

Angelo Bonelli è nato a Roma il 30 luglio 1962.

Tra il 1993 e il 1994 è stato presidente del municipio di Ostia.

Nel 2012 era stato candidato sindaco di Taranto nel 2012.

Dal 10 luglio 2021 è co-portavoce di Europa Verde insieme a Eleonora Evi.

Dal 13 ottobre 2022 è deputato alla Camera per Alleanza Verdi e Sinistra, dopo esserlo stato per i Verdi dal 2006 al 2008.

Tra l’altro, lo stesso Bonelli aveva sospeso la campagna elettorale delle Politiche per un giorno per sposarsi.