Angelina Mango canterà la cover del padre al festival di Sanremo: "La mia musica va al di là del mio cognome"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Angelina Mango, figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango, è uno dei concorrenti in gara al prossimo festival di Sanremo. Nel corso della serata dedicata alle cover, la cantautrice classe 2001 ha fatto sapere che canterà “La rondine“, uno dei brani più famosi del padre, insieme al quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma.

Angelina Mango al festival di Sanremo

Come riporta Repubblica, la decisione ha scatenato sui social un vero e proprio dibattito tra detrattori e sostenitori di questa scelta “sentimentale”.

La musicista ha infatti postato sui social un piccolo video che la vede, piccolissima, parlare con la ‘rondine’ del titolo.

Fonte foto: ANSA Angelina Mango durante la serata finale di Sanremo Giovani

La canzone risale al 2002, quando lei aveva appena un anno e papà Mango, scomparso improvvisamente nel 2014, la cantò al Festivalbar.

“Il mio cognome è pesante, in alcuni casi, ma semplicemente per un fatto di responsabilità – aveva già spiegato in passato – Sì, ho un cognome importante, ma io sono io. La mia personalità e la mia musica vanno al di là di quello”.

Il precedente del padre

Angelina torna nel luogo che ha visto debuttare il padre. Nel 1985, infatti, Mango aveva cantato il brano “Il viaggio” nella categoria “Nuove proposte” della kermesse della musica italiana.

“Mio padre è salito su questo palco quarant’anni fa, più o meno – ha ricordato la giovane – sicuramente mi lega molto a lui questa cosa, perché è un luogo non sconosciuto alla famiglia ed è un luogo di cui ho sempre sentito parlare anche in maniera forse più vicina del solito sin da quando sono piccola. Quindi è una grande emozione calcare un palco del genere, forse assume un valore ancora diverso”.

Chi è Angelina Mango

Angelina è nata nel 2001 ed è la seconda figlia di Mango e Laura Valente, voce dei Matia Bazar dopo l’abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero.

All’età di 20 anni ha pubblicato il suo primo album, “Monolocale“. Nel 2022 ha partecipare a Sanremo giovani, arrivando tra i finalisti.

A gennaio 2022 ha pubblicato il singolo “Formica” e poco dopo è uscito “Walkman“, brano prodotto da Tiziano Ferro.

La partecipazione ad Amici ha rappresentato un’altra vetrina importante per la giovane artista, grazie al secondo posto ottenuto nella 22esima edizione del talent show di Maria De Filippi.