“Mi sento sola e abbandonata dalle istituzioni.” Sono queste le parole di Angelica Schiatti dopo le inquietanti rivelazioni di Selvaggia Lucarelli su Morgan. La cantautrice, che ha denunciato il musicista per stalking e diffamazione, ha ringraziato attraverso un post sui social coloro che le hanno mostrato affetto e solidarietà, criticando duramente le istituzioni per non averla difesa e tutelata.

Le parole di Angelica Schiatti

Angelica Schiatti torna a parlare delle accuse di stalking e diffamazione contro il suo ex Morgan, dopo che Selvaggia Lucarelli ha diffuso alcune chat private del musicista che rivelano ulteriori dettagli sulla vicenda.

“Grazie di cuore per la solidarietà e l’affetto che sto ricevendo da molti di voi – scrive in un post Instagram la cantautrice – Sono stata in silenzio quattro anni e continuerò a restarci (tanto sono i fatti che parlano per me) sperando che la giustizia possa fare il suo corso in tempi umani”.

Ciò nonostante Schiatti afferma di sentirsi “molto sola e abbandonata dalle istituzioni” e conclude dichiarando che quello che sta vivendo “è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e di tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola”.

Le chat di Morgan svelate da Selvaggia Lucarelli

Le parole di Angelica Schiatti arrivano dopo un articolo di Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, in cui la giornalista ripercorre il processo per stalking e diffamazione di Marco Castoldi, noto come Morgan.

Dagli atti del processo, come evidenziato da Lucarelli, emergono particolari inquietanti sul caso, come il fatto che il musicista avrebbe affittato una casa vicino all’abitazione della ex, nonostante fosse attivo il codice rosso nei suoi confronti.

Sembra che Castoldi abbia anche pubblicato materiale intimo di Schiatti nel tentativo di danneggiarne la sua reputazione, arrivando nel 2021 a ingaggiare due individui, uno dei quali con precedenti penali, per localizzare la casa della cantautrice.

La posizione di Calcutta sul caso

Sulla vicenda è intervenuto anche Calcutta, attuale fidanzato di Angelica Schiatti. “Vi assicuro che i fatti atroci riportati nell’articolo (di Lucarelli ndr) sono solo una piccola parte di quelli accaduti e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare – scrive il cantautore su Instagram – La cronaca purtroppo parla troppo spesso di vicende simili che finiscono nel peggiore dei modi”.

Poi punta il dito contro la Warner music Italia che “ha deciso di offrire un contratto a questo persecutore nonostante fosse a conoscenza dei fatti”.

Dopodiché Calcutta annuncia l’interruzione di “ogni possibile rapporto lavorativo” con l’etichetta, sottolineando che le sue canzoni “non saranno più disponibili per gli/le interpreti del loro roser” e che tutti i dipendenti di Warner “non sono più i benvenuti” ai suoi concerti.

“Non sara un piacere neanche incontrarli per strada sinceramente perché chi si comporta così restando in silenzio ai miei occhi e complice – conclude l’artista – Guardatevi dentro ogni tanto”.

Poco dopo, la Warner Music Italia ha emesso una comunicazione ufficiale annunciando l’interruzione del contratto con Morgan.