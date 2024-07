Angelica Schiatti accusa Morgan di stalking: "Questa nella foto è la via di casa mia, ho paura"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Morgan sempre più nell’occhio del ciclone. Dopo il polverone sollevato dalle rivelazioni di Selvaggia Lucarelli sul caso di stalking ai danni della cantautrice Angelica Schiatti e l’annuncio della denuncia alla giornalista, il compositore aveva pubblicato un post per spiegare il perché dell’azione legale. La foto sullo sfondo, tuttavia, immortalava la via in cui abita Schiatti, a circa 200 metri da casa sua.

Morgan e la foto nella via vicino alla casa di Angelica Schiatti

“Questa nella foto è la via di casa mia. A 200 metri da casa mia“, ha fatto sapere la cantautrice (che con Morgan aveva avuto una frequentazione) attraverso una storia su Instagram.

Poi le parole durissime: “Dove ovviamente non posso tornare perché ho paura“.

Fonte foto: IPA Selvaggia Lucarelli, che ha portato all’attenzione mediatica il caso

Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che con un articolo su Il Fatto Quotidiano aveva fatto esplodere il caso grazie a delle chat inerenti la vicenda, aveva anticipato il dettaglio su X.

“Delle idiozie su di me non mi preoccupo”, aveva scritto riferendosi alla denuncia di Morgan.

“Mi preoccupo del fatto che quella sullo sfondo sia la via in cui abita Angelica, a 200 mt da casa sua”, aveva sottolineato.

La denuncia di Morgan a Selvaggia Lucarelli

“Io non sono incriminato di revenge porn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo”, aveva fatto sapere Morgan in un post su Instagram nel primo pomeriggio di venerdì 12 luglio.

“Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho”, aveva aggiunto il compositore milanese.

Come emerso poco dopo, però, la foto che faceva da sfondo al post immortalava un luogo nei pressi dell’abitazione di Schiatti.

Il caso di stalking

“Insulti, minacce, revenge porn e perfino due personaggi loschi pagati per trovarla e portarla da lui”, aveva scritto Lucarelli nel suo articolo di denuncia del caso, scatenando un vespaio.

La giornalista del Fatto Quotidiano faceva riferimento alla vicenda tra Morgan e Schiatti (che avevano avuto una frequentazione), arrivata fino in tribunale.

Dai messaggi delle chat diffuse emergeva come Morgan avesse perfino affittato una casa a pochi metri da quella della donna, nonostante l’attivazione del codice rosso.

La prima denuncia risale al 2020. Gli avvocati di Morgan sarebbero ora impegnati a trovare un accordo con la difesa, rappresentata dalla legale Maria Nirta