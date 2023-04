Angelica Krystle Donati nel Cda di Terna: la figlia di Milly Carlucci nominata dal governo Meloni

Nata a Los Angeles, classe 1986, Angelica Krystle Donati, nota anche per essere la figlia di Milly Carlucci, è una giovane manager prodigio. Nelle scorse ore è entrata ufficialmente nel Cda di Terna, la società operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica.

Donati, che per la sua età ha un curriculum stellare, è entrata nel giro di nomine ordinato dal governo Meloni: da ora collaborerà all’interno della realtà Terna, al fianco di Giuseppina Di Foggia, nuova amministratrice delegata e prima donna alla guida di una grande società quotata di Stato.

Il Cda di Terna: Donati la più giovane in assoluto

Angelica Krystle Donati, 37 anni, nella società di Stato Terna, rappresenta la quota più giovane in assoluto del Cda. Con lei all’interno del Consiglio d’amministrazione anche Francesco Renato Mele, Qinjing Shen, Regina Corradini D’Arienzo, Angelica Krystle Donati, Enrico Tommaso Cucchiani, Gian Luca Gregori e Simona Signoracci. E ancora l’ad Giuseppina di Foggia e il presidente Igor De Blasio.

Fonte foto: ANSA Un’immagine di Angelica Krystle Donati

Gli studi di Angelica Krystle Donati

Prima figlia dell’imprenditore Angelo Donati e di Milly Carlucci, la 37enne vive tra Roma e Londra. Dopo aver studiato alla Marymount International School in Inghilterra e alla Sevenoaks School, ha ottenuto la laurea in Management alla London School of economics.

Nel 2009 ha conseguito il master of Business Administration dell’Università di Oxford e a 26 anni ha iniziato a lavorare a nel Donati immobiliare Group, società della Donati Spa, fondata dal padre nel 1978.

Imprenditrice e manager nel ramo delle costruzioni, Angelica è esperta sui temi del proptech e dell’impatto della trasformazione digitale. Sfogliando il suo curriculum, emerge che è stata anche presidente di Ance Giovani, alla guida di oltre 1.800 giovani imprenditori del territorio nazionale dai 18 ai 40 anni.

Le ospitate in tv a Di Martedì

In diverse occasioni è stata ospite del programma di Giovanni Floris Di Martedì su La7. Nel talk ha affrontato svariati temi, spiccando in quelli di stretta attualità economica e comunicando spesso informazioni interessanti relative al comparto delle costruzioni.