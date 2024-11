Angelica Barbareschi contro il padre Luca: "A 8 anni i carabinieri venivano a prendermi a casa mentre urlavo"

Angelica Barbareschi è una delle figlie di Luca Barbareschi, attore e regista che ha alle spalle diversi matrimoni. Da quello con Patrizia Fachini, attrice conosciuta sul set di Romance nel 1986, sono nate Beatrice, Eleonora e appunto Angelica. Quest’ultima ha scelto di diventare performer di bondage. Sui social ha raccontato il rapporto complicato col padre, sin da quando era piccola: “A 8 anni i carabinieri venivamo a prendermi a casa mentre urlavo per non andare da lui”.

Mercoledì 13 novembre Angelica Barbareschi è stata ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara.

La donna, a Giuseppe Cruciani, ha raccontato di lavorare come perfomer nel bondage, con il nome d’arte di La Dusty.

Fonte foto: Instagram lazanzaraufficiale Una delle risposte di Angelica Barbareschi ai commenti su Instagram, sotto il video della sua ospitata a La Zanzara

Durante la puntata, Angelica Barbareschi ha detto che il rapporto col padre è ridotto sostanzialmente al minimo e che di fatto si sentono solo per gli auguri di compleanno e quelli di Natale.

Nel corso della trasmissione, la performer ha aggiunto che Luca Barbareschi è molto distante da lei, ma che rispetta il mondo che la figlia ha scelto di frequentare.

Flop per la nuova trasmissione di Luca Barbareschi, Se mi lasci non vale. La Rai la interrompe in anticipo

Nei commenti al video pubblicato da La Zanzara su Instagram, però, sono emersi altri elementi di contrasto tra i due familiari.

A chi l’ha accusata sostanzialmente di essere figlia di, e quindi di non dover “pensare a mettere il piatto in tavola”, Angelica Barbareschi ha risposto così:

“La faccio breve, i miei sono divorziati, e io quello lo vedevo i weekend e basta, obbligata, con i carabinieri che venivano a prendermi in casa a 8 anni mente piangevo, no scusa, urlavo sulle scale di casa mia per non andare da lui. Chissà le cose che vedevo… il resto lo scopriremo nella prossima puntata. Ora capite perché rido in faccia alla morte?”