Angela da Mondello ricoverata in ospedale per il Covid: "Io posso guarire, chi mi insulta no"

Ricoverata a causa del Covid. Angela Chianello, ai più nota come ‘Angela da Mondello’, è ricoverata in ospedale. La donna palermitana, diventata famosa in tutta Italia per la frase-tormentone “Non ce n’è Coviddi” gridata dalla spiaggia alle telecamere di ‘Pomeriggio 5’ nel 2020, ha postato diverse stories su Instagram nella giornata di mercoledì 22 giugno, annunciando di essere positiva e di essere ospite in una struttura sanitaria.

Il messaggio di Angela Chianello

Angela Chianello, visibilmente debilitata e con la mascherina, ha ringraziato le persone che l’hanno supportata, ma si è rivolta anche agli hater.

“Buongiorno ragazzi, intanto grazie… grazie a tutti per il pensiero. Volevo dire solo due paroline, anche perché non ho la forza. Ma le devo dire. Ho letto tante cose brutte, addirittura che il karma esiste. È vero, alla fine ho il Covid, ma per fortuna si può guarire. Ma non si può guarire dalle malattie che avete voi. Tornerò più forte di prima”, le sue parole pronunciate in alcune stories su Instagram.

Fonte foto: Instagram Angela Chianello Angella Chianello positiva al Covid

“Non ce n’è Coviddi”

Angela Chianello, in verità, più volte si è rivolta ai suoi fan sottolineando la pericolosità del Covid.

In diverse occasioni ha affermato di essere stata fraintesa. La frase “non ce n’è Coviddi”, come da lei sostenuto, era stata detta “in un momento di leggerezza, mentre ci trovavamo in spiaggia e ci è stato montato un caso sopra”.

E ancora: “Riceviamo minacce di ogni genere, in cui scrivono di volere uccidere me e mia figlia. Il tutto con profili falsi. Ma perché non la fate finita? Perché dovete fare ciò per una frase che ho detto sul Covid?”.

Chi è Angela da Mondello

Angela Chianello è diventata famosa in tutta Italia nell’estate 2020.

Durante il primo lockdown, infatti, molte persone si erano comunque recate sulla spiaggia di Mondello.

Alcune, come Angela Chianello, senza i dispositivi di protezione.

Intervistata dai microfoni di Pomeriggio Cinque sulla spiaggia, la donna ha dichiarato quella che è poi diventata una frase tormentone: “Non ce n’è Coviddi”.

La Chianello ha sfruttato il momento, venendo ospitata addirittura da alcune televisioni e registrando una canzone con la frase tormentone (a proposito, era stata multata per il videoclip).