Angela Celentano e la misteriosa ragazza in Sud America "difficile da avvicinare". Il dettaglio della voglia

Ci sono novità sul caso di Angela Celentano, la bimba scomparsa all’età di 3 anni sul Monte Faito il 10 agosto del 1996 durante una gita con i genitori. A distanza di molti anni, si sta battendo una pista che conduce al Sud America, dove vive una ragazza molto somigliante.

L’avvocato della famiglia di Angela Celentano, Luigi Ferrandino, è intervenuto a ‘Mattino Cinque’ per fare il punto della situazione.

Il problema per il test del dna

L’avvocato Luigi Ferrandino ha spiegato a ‘Mattino Cinque’ perché, pur avendo individuato questa ragazza che potrebbe essere Angela Celentano già da tempo ormai, non si è ancora provveduto a effettuare il test del dna che darebbe la soluzione definitiva all’enigma.

Il legale della famiglia della bimba scomparsa nel 1996 sul Monte Faito ha dichiarato: “Siamo dall’altra parte del mondo e abbiamo grandi difficoltà. Questa ragazza ha una rete di protezione intorno che la rende difficile da raggiungere. Fa parte di una famiglia facoltosa ed esercita poi una professione che la tiene protetta”.

La voglia sulla schiena

Durante la trasmissione ‘Mediaset’ è stata mostrata una voglia che sarebbe presente sul corpo della ragazza individuata in Sud America, più precisamente al centro della schiena. Angela Celentano, invece, ha una voglia sulla parte destra della schiena.

A questo proposito, l’avvocato Luigi Ferrandino ha spiegato: “Angela aveva una voglia nella parte destra della schiena mentre questa ragazza ce l’ha proprio al centro. Abbiamo interpellato una dermatologa e ci ha detto che crescendo è possibile che ci sia stata una traslazione”.

Fonte foto: Screenshot video Mediaset L’intervento dell’avvocato Luigi Ferrandino a ‘Mattino Cinque’ e il particolare della voglia sul corpo della ragazza in Sud America.

Gli altri particolari

Già in passato ‘Mattino Cinque’ aveva dedicato un servizio sulla possibilità che Angela Celentano si trovi oggi in Sud America. Sono diversi i dettagli che, in attesa del test del dna, lasciano aperta questa ipotesi. Oltre alla già citata voglia in comune con Angela Celentano, la ragazza dell’America Latina sarebbe incredibilmente somigliante alle altre figlie di Maria e Catello Celentano (i genitori di Angela) e i suoi genitori avrebbero avuto rapporti stretti con la Campania e, in particolare, con Vico Equense, negli anni Novanta.