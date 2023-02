Angela Celentano, dopo le ultime rivelazioni è attesa per il risultato del test del DNA

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Il tempo in questi giorni sembrerà non passare mai per la famiglia di Angela Celentano, la bimba scomparsa nel nulla a soli 3 anni nel 1996. A giorni arriveranno gli esami del DNA eseguiti sulla cosiddetta “pista sudamericana”, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere una modella molto nota in Sud America.

L’attesa per il test del DNA

In questi 27 anni sono state battute piste di ogni tipo, provando a cercare Angela Celentano ovunque ci fosse una minima speranza di ritrovarla, che fosse Turchia o dall’altro lato dell’oceano.

Le indagini sono andate avanti per anni, arrivando anche a una collaborazione con l’F.B.I. per trovare la bambina che, a un certo punto, pareva fosse stata adottata in Messico.

Fonte foto: ANSA Una foto della piccola Angela Celentano

Fino ad arrivare a questa donna, sembrerebbe una 31enne sudamericana, così convincente da richiederle un campione per poter effettuare un test genetico. Il campione è arrivato in Italia da pochi giorni, e ora c’è grande attesa per i risultati.

Che comunque non arriveranno nelle prossime ore, ma più probabilmente nei prossimi giorni.

La cosiddetta “pista sudamericana”

Ad alimentare le speranze di un incredibile ritrovamento sono state anche le lacrime di Maria, madre di Angela, che di fronte a una fotografia della ragazza sudamericana è scoppiata in lacrime, affermando: “questa è mia figlia”.

La ragazza sudamericana, secondo alcune indiscrezioni una modella 31enne figlia di personaggi di spicco, non sarebbe però al corrente di quanto sta avvenendo in Italia.

L’Avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia Celentano, aveva infatti dichiarato di essere riuscito a procurarsi campioni di DNA all’insaputa della giovane sudamericana.

La scomparsa di Angela Celentano

Angela Celentano è scomparsa il 10 agosto del 1996 da Vico Equense, Napoli. I genitori erano in gita sul monte Faito insieme ad amici della Chiesa evangelica.

Era l’ora di pranzo e il signor Catello, che fino a un minuto prima aveva visto sua figlia Angela seduta non distante, dopo averla persa di vista per un attimo non riesce più a ritrovarla.

Scatta subito l’allarme, e immediatamente iniziano le ricerche. Per giorni Catello e sua moglie Maria, insieme a un enorme dispiegamento di forze dell’ordine, squadre di ricerca e di volontari, setacciano tutta la zona. Inutilmente. Di Angela, da quel momento, non si è più saputo nulla.