Angela Carini si ritira dalla boxe dopo il match con Imane Khelif alle Olimpiadi? L'annuncio della Federazione

Continua a far discutere il match di boxe tra Angela Carini e l’atleta intersex Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024, terminato col ritiro della pugile italiana dopo meno di un minuto. Nelle ore successive all’incontro, si era parlato di un possibile addio al pugilato per Angela Carini. Ma come stanno le cose davvero?

Cosa aveva detto Angela Carini dopo il match con Imane Khelif

Dopo le polemiche sul via libera del Cio alla partecipazione dell’atleta intersex Imane Khelif alla competizione di boxe femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il suo ritiro-lampo dal ring durante il match contro l’algerina, Angela Carini aveva rilasciato un’intervista a La Stampa.

La pugile italiana aveva spiegato il motivo della sua decisione (“Non me la sono più sentita di combattere dopo meno di un minuto. Ho preso un colpo al naso e ho perso l’equilibrio. Non respiravo e quindi ho detto basta”) e, in chiusura di intervista, aveva lasciato intendere di aver pensato al ritiro definitivo dalla boxe. Alla domanda: “E adesso?”, aveva infatti risposto: “Dico ciao alla boxe“.

Imane Khelif e Angela Carini sul ring alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il messaggio della Federazione sulle voci sul ritiro di Angela Carini

Come riportato dal Corriere della Sera, la Federazione italiana ha fatto sapere che le voci sul possibile ritiro definitivo dal pugilato di Angela Carini rappresentano “una forzatura o un’interpretazione sbagliata di una frase pronunciata in un momento di debolezza“.

L’atleta italiana, quindi, continuerà a lottare, nonostante la grande delusione dettata dal ritiro anticipato nell’incontro con Imane Khelif, circondato da accese polemiche non accennano a placarsi.

Il chiarimento di Angela Carini sul ritiro dalla boxe

Anche la stessa Angela Carini ha voluto chiarire le sue parole sul ritiro definitivo dalla boxe dopo le Olimpiadi. A Fanpage ha dichiarato: “Dovete anche capire che magari in quel momento un’atleta ha appena visto un sogno distrutto. Magari avrò detto ‘ciao alla boxe’, ma solo perché devo un attimo riflettere, stare un po’ da sola con i miei pensieri, con la mia famiglia e riprendermi. Non è facile cadere, dopo tanti anni che prepari un sogno: mi era successo a Tokyo, dopo la morte di mio padre, e sono caduta. Non l’accettavo ma ho messo tutta me stessa per rialzarmi. Ora ritrovarmi fuori di nuovo e non poter portare le medaglie a mio padre mi ha fatto stare male”.

Poi ha aggiunto: “Io amo la boxe, il ring, sono nata con i guantoni. La boxe è tutta la mia vita, ho sempre lottato per i miei sogni e lo continuerò a fare, soprattutto perché mio padre amava questo sport e lo devo anche un po’ a lui. Lo faccio per me stessa, perché è una grande passione, altrimenti non sarei arrivata qui”.