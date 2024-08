Angela Carini contro Imane Khelif, Matteo Salvini attacca i telecronisti Rai dopo il ritiro della pugile

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Giovedì 1 agosto, al termine dell’incontro degli ottavi di finale di boxe tra l’azzurra Angela Carini e l’algerina Imane Khelif durato meno di un minuto e terminato con il ritiro della pugile italiana, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha attaccato in un post pubblicato sui suoi canali social i telecronisti Rai, rei a suo dire di non aver sottolineato abbastanza le diversità tra le due.

Matteo Salvini contro i telecronisti Rai

Matteo Salvini ha subito commentato il ritiro di Angela Carini su X.

Il leader della Lega si è scagliato contro il Comitato olimpico internazionale (CIO) e i telecronisti Rai.

Fonte foto: ANSA Angela Carini in lacrime dopo il ritiro contro Imane Khelif

Ecco l’inizio del post: “La nostra atleta si è dovuta ritirare contro Imane Khelif, prima di scoppiare in lacrime per tanti sacrifici andati in fumo”.

E ancora: “Una scena davvero poco olimpica: vergogna a quei burocrati che hanno permesso un match che evidentemente non era ad armi pari”.

Salvini ha poi attaccato i telecronisti del servizio pubblico, che secondo lui non hanno sottolineato abbastanza le differenze tra le due atlete: “Se ne sono accorti tutti in Italia e nel mondo, tranne i distratti commentatori della RAI”.

Il ritiro di Angela Carini contro Imane Khelif

L’incontro tra le due atlete, al quale si è arrivati dopo giorni di polemiche, si è tenuto giovedì 1 agosto, ed era valido per il torneo di boxe femminile dei pesi welter (ovvero con peso non superiore ai 69 kg).

Match che è però durato meno di un minuto: a pochi secondi dall’inizio, la pugile campana ha ricevuto un duro colpo, così forte da sganciarle il casco, motivo per il quale l’atleta italiana ha chiesto la sospensione dell’incontro per poterlo risistemare.

Alla ripresa dell’incontro, Angela Carini ha subìto un secondo colpo, stavolta in pieno volto. La pugile ha immediatamente alzato la mano, si è girata verso il suo team esclamando “fa malissimo”, ha abbandonato l’incontro, dopo 46 secondi dal suo inizio, si è inginocchiata sul ring ed è scoppiata in lacrime, prima del verdetto ufficiale.

Le parole di Carini dopo l’incontro

Carini, che si è rifiutata di salutare la sua avversaria al termine dell’incontro, ha poi spiegato quanto accaduto ai microfoni della Rai: “Ho abbandonato il ring non per altro, ma perché non me la sono più sentita di combattere”.

“Io non sono nessuno per giudicare questo match, non sono un arbitro, non sono qui per creare e dire altro, per me va bene così” ha aggiunto poi la 25enne napoletana.

“Io sono salita sul ring e l’ho fatto per mio padre, fino all’ultimo” ha poi concluso Angela Carini, visibilmente provata emotivamente da quanto accaduto, tanto da abbandonare l’intervista in lacrime: “Scusatemi, ci ho messo tutta me stessa”.