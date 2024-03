Andrea Papi ucciso dall'orsa JJ4 e offeso sui social: 18 indagati, fra loro anche l'ex gf Daniela Martani

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Diciotto soggetti sono indagati per diffamazione nei confronti di Andrea Papi, ucciso dall’orsa Jj4 in Trentino nell’aprile 2023 e poi destinatario di offese e commenti aggressivi sui social. La Procura di Trento ha concluso le indagini su denuncia dei genitori, che hanno chiesto alla giustizia di valutare ogni commento, sottolineando la mancanza di rispetto per la memoria di Andrea. Fra gli indagati c’è anche Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, per aver messo in dubbio la ricostruzione dell’incidente.

La Procura di Trento ha indagato 18 persone per diffamazione nei confronti di Andrea Papi, il giovane di 26 anni ucciso dall’orsa Jj4 mentre correva sul monte Peller, in Trentino, nell’aprile 2023.

I genitori di Andrea avevano denunciato i commenti diffamatori sui social media. La famiglia ha chiesto che ogni commento sia valutato dall’autorità giudiziaria per verificare la sua correttezza e ha ribadito la richiesta di rispetto e giustizia per il proprio caro.

La nota della famiglia di Andrea Papi

“La famiglia ritiene ora di dover tutelare la memoria di Andrea” si legge nella nota firmata dalla famiglia a un mese della morte del giovane.

“Lo descrivono nei modi più beceri” dichiarano i genitori, riferendosi ai commenti ricevuti sulle piattaforme social dal figlio defunto. “La famiglia Papi, che ama gli animali e la natura, ha sempre chiesto rispetto e giustizia per sé e per Andrea”.

I familiari hanno descritto l’odio sui social come un secondo dolore, ritenendo che Andrea sia stato vittima non solo dell’orsa, ma anche di persone che si nascondono dietro le tastiere per diffondere odio.

La famiglia ha poi preso le distanze da “chi estremizza l’esigenza di tutela degli animali a discapito del rispetto per la vita umana, strumentalizzando le loro dichiarazioni e colpevolizzando il comportamento di Andrea”.

Daniela Martani, ex Grande Fratello, tra gli indagati

Daniela Martani, ex hostess di Alitalia e concorrente del Grande Fratello, è tra gli indagati per diffamazione nel caso di Andrea Papi.

Martani ha commentato la questione su Facebook, parlando della denuncia come un’arma per intimidire chiunque contesti o abbia una visione diversa dei fatti, aggiungendo di aver già avviato una strategia legale con il suo avvocato per difendere tutti gli indagati in blocco.

A risponderle Alessia Gregori, la fidanzata di Andrea Papi. “Adesso chiede solidarietà, invece sarebbe necessario collegare il cervello prima di parlare, invece che piangere sul latte versato. Adesso è ora di pagare tutto il dolore che avete causato, tu e tutti gli altri”.