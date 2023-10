Andrea Giambruno sospeso da Mediaset, rischia di essere licenziato? Cosa dice il codice etico dell'azienda

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Rischia di essere una giornata campale per Andrea Giambruno, iniziata con l’annuncio ufficiale della separazione dalla premier Giorgia Meloni e che sta andando verso un possibile licenziamento del giornalista da parte di Mediaset. Tutta colpa, ovviamente, dei fuorionda mostrati da Striscia la Notizia.

Sono in corso verifiche del codice etico di Mediaset

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, lo scandalo che ha travolto il conduttore di Diario del giorno rischia di costargli parecchio anche sul piano professionale. Ai piani alti di Mediaset si starebbe infatti valutando se ci siano gli estremi per licenziare Andrea Giambruno.

Il giornalista oggi non è andato in onda e l’azienda stessa starebbe facendo alcune valutazioni legate a possibili violazioni del codice etico. Oltre agli scivoloni in diretta, le frasi che sono emerse dai fuorionda di Striscia la Notizia non possono lasciarlo tranquillo.

Se venissero confermate queste violazioni, nei suoi confronti potrebbe partire una lettera di contestazione e il licenziamento, con conseguente coinvolgimento degli organi sindacali. A pesare è soprattutto il secondo filmato, quello che contiene espliciti riferimenti sessuali lesivi della persona e quindi contro il codice etico stesso.

Cosa ha detto il conduttore di Diario del giorno nei fuorionda

Stanno facendo rapidamente il giro del mondo i commenti che il conduttore si è fatto sfuggire quando non era in diretta, soprattutto perché fino a poche ore fa era il compagno della Presidente del Consiglio italiano. Commenti sessisti e frasi imbarazzanti che lo inchioderebbero senza appello.

Ad una collega, è emerso, Andrea Giambruno ha detto: “Sai che io e XXX [nome censurato da Striscia, ndr] abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu… Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con XXX che generalmente va a Madrid a sco****. Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro?”.

In un’altra occasione, ha parlato del proprio pacco con una collega chiedendole poi “Perché non ti ho conosciuto prima?”. Il passaggio in cui chiede ad una collega se è fidanzata, sarebbe stata la goccia che avrebbe spinto Giorgia Meloni a interrompere la relazione.

Dalle frasi sullo stupro alle accuse di essere un molestatore

Quella di Andrea Giambruno ha tutta l’aria di essere una parabola dall’epilogo repentino. Nel corso degli ultimi mesi è stato più volte al centro di numerose gaffe e polemiche per le sue dichiarazioni che, inevitabilmente, hanno coinvolto anche la premier Meloni.

Il giornalista non è nuovo a queste situazioni, ma le stesse si sono intensificate di recente: a fine agosto è stato travolto dalle critiche per una frase legata allo stupro di gruppo di Palermo, quando ha invitato le ragazze a ubriacarsi perché “poi il lupo lo trovi”. Una posizione che ha messo in imbarazzo la Meloni stessa, chiamata in causa per commentare le parole del suo ormai ex compagno.

Fonte foto: ANSA

Parole che ora gli vengono rinfacciate dopo che Striscia la Notizia, coi suoi fuori onda secondo qualcuno emersi per un preciso complotto dei Berlusconi, ha fatto emergere un comportamento da presunto molestatore da parte del conduttore di Mediaset – almeno fin quando l’azienda non deciderà che fare di lui dopo il pesante danno di immagine.

Giambruno sospeso da Mediaset: la conferma dell’azienda

Nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre 2023, un portavoce di Mediaset ha confermato alle agenzie di stampa che Andrea Giambruno si è auto-sospeso dalla conduzione del programma Diario del giorno in accordo con la direzione della testata.

Inizialmente era trapelato che il giornalista fosse assente per un impegno già concordato, ora invece emerge che l’azienda lo ha messo in pausa mentre “sta valutando con attenzione i fatti dopo i fuori onda circolati”.