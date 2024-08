Andrea Faustini morto in ospedale a Brescia dopo un'endoscopia, aveva solo 30 anni: indagati 5 medici

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Andrea Faustini è morto domenica 28 luglio a 30 anni in ospedale a Brescia, dopo essere stato sottoposto a un’endoscopia. Cinque medici sono stati iscritti nel registro degli indagati.

Cosa è successo a Andrea Faustini

La storia di Andrea Faustini, 30enne di Lograto, è stata resa nota da Il Giornale di Brescia per la prima volta. Si è spento domenica 28 luglio, una decina di giorni dopo essere stato sottoposto a un intervento in endoscopia per la rimozione di un polipo.

In seguito al primo intervento è stato nuovamente operato d’urgenza e poi trasferito nel reparto di Terapia intensiva, ma non si è più ripreso.

Andrea Faustini, deceduto a 30 anni domenica 28 luglio, era di Lograto, nella provincia di Brescia.

L’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Andrea Faustini

La Procura di Brescia, come riportato da Brescia Today, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in seguito alla morte di Andrea Faustini. Si tratta di un atto dovuto.

Le indagini sono coordinate dalla pm Claudia Passalacqua. I medici della Poliambulanza indagati sono 5.

Il ricordo di Andrea Faustini a Lograto

In attesa del funerale, Andrea Faustini è stato ricordato nella giornata di martedì 30 luglio con un momento di preghiera in oratorio.

Il parroco Don Sergio Merigo ha scritto sui social network: “In questo momento di dolore, ci sentiamo uniti nella preghiera per Andrea e di consolazione per i suoi cari”.