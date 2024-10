Andrea Delogu e il silenzio sull'infanzia in comunità a San Patrignano, perché ha nascosto tutto per anni

Andrea Delogu, ospite a La volta buona (programma del pomeriggio di Rai Uno condotto da Caterina Balivo), ha fatto una serie di rivelazioni sulla sua sfera privata, ricordando anche di aver vissuto fino a 10 anni a San Patrignano, comunità terapeutica di recupero per tossicodipendenti fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli.

Andrea Delogu e gli anni vissuti a San Patrignano

La conduttrice, conversando con Caterina Balivo, è tornata sulla sua infanzia particolare. Fino a 10 anni è cresciuta nella comunità che sorge a Coriano, insieme ai suoi genitori, entrati a San Patrignano per vincere il demone della tossicodipendenza.

Come già fatto in altre interviste, ha sottolineato come per lei quegli anni siano stati profondamente sereni e formativi in quanto l’hanno aiutata ad acquisire il valore della condivisione, del senso di comunità e del rispetto verso il prossimo. Tuttavia, per anni, ha evitato di parlare con gli altri di quel periodo della sua vita.

Fonte foto: ANSA Andrea Delogu

“Ho avuto una vita complicata, ma meravigliosa – ha spiegato Delogu a La volta buona -. Ho dovuto nascondere la mia infanzia per tanti anni perché non era facile da spiegare. Poi il conto ti arriva…”.

Le dichiarazioni sull’ex marito Francesco Montanari

Ad un certo punto, Caterina Balivo ha domandato alla collega con quale persona è riuscita ad aprirsi in età adulta per la prima volta sul tema San Patrignano.

Delogu ha spiegato che ha rotto il ghiaccio con Francesco Montanari, attore con cui è stata sposata dal 2016 al 2021.

“Il primo a sapere tutto è stato il mio ex marito, per questo siamo molto legati, ha capito tutto”, ha confidato. Quindi ha aggiunto: “Siamo cresciuti insieme, ci siamo amati molto, poi l’amore è finito perché eravamo altre persone”.

“Ci siamo messi insieme che eravamo molto giovani. Però gli devo molto per la gratitudine che provo verso gli altri”, ha concluso Delogu.

Andrea Delogu e l’amore per Luigi Bruno

Oggi la conduttrice è legata sentimentalmente al modello Luigi Bruno. Tra i due ci sono 16 anni di differenza: lui ne ha 26, lei 42. In diverse interviste Delogu ha spiegato che la differenza di età non è un problema.