Andrea Delmastro a processo per il caso Alfredo Cospito: la telefonata nel verbale della Polizia penitenziaria

Dai verbali della Polizia Penitenziaria emergono nuovi dettagli sul caso del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, rinviato a giudizio dal Gup di Roma nell’ambito del procedimento che lo vede accusato di rivelazione del segreto d’ufficio in merito alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito.

Il ‘Corriere della Sera’ riporta il verbale della Polizia Penitenziaria. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro si è difeso così dall’accusa:

“In quanto deputato ritenevo che Donzelli avesse diritto a ricevere informazioni che erano contenute in una relazione a divulgazione limitata ma non segreta. Per me la ‘limitata divulgazione’ riguarda la catena del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ndr) ma non ha efficacia nei confronti del decisore politico. Non ho detto a Donzelli che c’era la clausola di ‘limitata divulgazione’ perché per me non c’era nessun segreto”.