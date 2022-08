Andrea Crisanti, le prime parole del microbiologo da candidato del Pd: duro attacco a Salvini e alla Lega

Andrea Crisanti, microbiologo, 68 anni, professore ordinario all’Università di Padova, sarà il capolista in Europa per il Partito Democratico. Nel presentare la sua candidatura alle prossime Elezioni Politiche del 25 settembre, Cristanti ha attaccato duramente Matteo Salvini e il centro-destra.

Da “virostar” alla politica

“Ho accettato questa candidatura nelle liste del Partito Democratico per dare un contributo alla progettazione del nostro futuro in questo momento particolare, cruciale per l’Italia. Spero di poter rappresentare gli italiani all’estero e di difendere i valori che ci uniscono all’Europa”, sottolinea Crisanti.

Intervistato da Coffe Break, su La7, Andrea Crisanti ha replicato alle dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, il quale aveva criticato la scelta del professore di candidarsi: “Non replico sull’aspetto personale. Posso dire che ho aderito all’invito del Pd a presentarmi perché ho una comunanza di valori e impegno sociale che va indietro negli anni”.

Su Matteo Salvini: “Gli errori di valutazione che ha fatto in politica estera, in sanità, in economia, sono gli errori che farà quando avrà la possibilità di governare“.

Chi è Andrea Crisanti

Nato a Roma il 14 settembre 1954, Andrea Crisanti si è laureato in Medicina all’Università La Sapienza di Roma.

Si è poi trasferito in Svizzera, a Basilea, dove ha conseguito un dottorato all’Istituto di Immunologia. In seguito ha continuato la ricerca a Heidelberg, in Germania, ed è diventato professore a Londra, all’Imperial College.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini contro il virostar, Andrea Crisanti

Tornato in Italia, prima è stato all’Università di Perugia, come direttore del centro di Genomica funzionale. In seguito è diventato direttore dell’Unità complessa diagnostica di Microbiologia e docente di Microbiologia all’Università di Padova, incarico che ricopre tuttora.

E’ diventato famoso in Italia nei primi mesi della pandemia da Covid-19 per aver elaborato il “modello Veneto” e per essere stato spesso ospite di vari programmi televisivi. Ora è candidato con il Pd.

Le parole di Matteo Bassetti

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, chiude all’ipotesi di una sua candidatura alle prossime Elezioni Politiche, pur lasciando aperta la possibilità di fare il ministro della Salute da tecnico.

“Sono contento di fare il medico e il professore universitario. Non mi candido, appeno ho detto che avrei dato la disponibilità per fare il tecnico mi hanno sparato addosso“, afferma all’Adnkronos il celebre virologo.

“Vedremo cosa succederà dopo il 25 settembre, chi sarà il premier. La politica qualche volta ha paura dei professionisti e dei tecnici, io sono contento di fare il mio lavoro”.