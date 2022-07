Ancora polemiche sul maxi scontrino della cena di pesce, replica del titolare: "Erano magnose, crostacei rari"

Oltre 500 euro per una cena di pesce in quattro, in uno chalet del lungomare di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Lo scontrino ha fatto il giro dei social dopo che uno dei commensali ha deciso di pubblicarlo su Facebook, lamentandosi del costo complessivo. Così, il titolare del ristorante ha deciso di dare la sua versione: l’uomo ha spiegato che i quattro ospiti hanno scelto di mangiare delle magnose, crostacei tanto rari quanto pregiati. E quindi inevitabilmente in vendita a un prezzo elevato.

La difesa del titolare: “Hanno preso la magnosa”

Il ristoratore, ai microfoni del Corriere Adriatico, ha sottolineato che i quattro ospiti hanno ordinato, tra le altre cose, dei piatti con delle magnose, crostacei rari e quindi costosi.

“Soltanto quello che è stato messo su quei 4 piatti a noi costa 180 euro, Iva compresa“, ha spiegato. Quindi, la chiosa: “Le cose stanno in un altro modo rispetto a quello che è stato detto sui social”.

Cos’è la magnosa

La magnosa è un grande crostaceo marrone. Non è conosciutissimo, anche perché si trova molto raramente in pescheria.

Vive in diverse zone del Mediterraneo e lungo le coste atlantiche, ma non viene pescato a livello professionale.

Può sfiorare i 50 centimetri di lunghezza (la media è intorno ai 20-25) e può superare i 2 chilogrammi di peso.

Quanto costa la magnosa

Il ‘problema’ economico della magnosa è che la parte commestibile è pari a circa il 35% e il costo si aggira intorno ai 40 euro al chilogrammo.

Un piatto di spaghetti richiede che l’esemplare pesi almeno 800 grammi: in caso contrario, la polpa nel piatto sarebbe decisamente poca.