Ancora caldo record in arrivo, bollino rosso in molte città: fino a quando dura e quando finisce l'ondata

Nuova ondata di caldo record sull’Italia, dove i termometri sono arrivati a sfiorare i 30° C durante la notte. L’anticiclone africano che si è abbattuto sull’Europa Centrale e Meridionale, con temperature record nel Regno Unito e in Francia, sta gradualmente lasciando il posto a correnti atlantiche più fresche, con fenomeni temporaleschi anche di grave entità che arriveranno a sfiorare anche la Germania.

Proprio il fresco in arrivo nel quadrante Occidentale del continente stimolerà una risalita di correnti calde dal Nord Africa al Mediterraneo, e dunque all’Italia. Insomma, l’aumento delle temperature dei prossimi giorni sarà solo il preambolo di un nuovo periodo di caldo intenso.

Quali sono le città con il bollino rosso

Molte città guadagnano il bollino rosso per la giornata del 20 luglio, e altre se ne aggiungono il 21 e il 22.

Le città con il bollino rosso del 20 luglio : Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti, Roma.

: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti, Roma. Le città con il bollino rosso del 21 luglio : Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo.

: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo. Le città con il bollino rosso del 22 luglio: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona, Viterbo.

Cosa fare nelle città con il bollino rosso

Il Ministero della Salute monitora l’andamento del caldo nel nostro Paese e consiglia, con il bollino rosso, di evitare di esporsi al sole tra le 11 e le 18.

Fonte foto: ANSA Turisti a Roma che cercano sollievo con l’acqua fresca di un nasone.

Meglio evitare le zone particolarmente trafficate e l’attività fisica intensa all’aria aperta, trascorrendo le ore più calde in casa o in luoghi pubblici climatizzati.

Per fare fronte al clima estremo, bisogna bere molti liquidi, limitando l’assunzione di bevande gassate e zuccherate, tè e caffè, alcolici, e seguire un’alimentazione leggera.

Caldo record anche nel resto d’Italia

Anche dove le temperature rimarranno sotto soglie più sopportabili, il progressivo aumento dell’umidità nelle regioni tirreniche acuirà la sensazione di calura, anche nelle ore serali.

La canicola arriverà in tutta Italia durante il week-end aprendo quella che potrebbe essere la settimana più calda dell’anno. Solo in Sicilia, in Calabria e in Salento il calore sarà meno estremo.

Sui settori alpini e prealpini si abbatteranno invece i temporali di passaggio sull’Europa Centrale già prima del week-end, ma non porteranno particolare sollievo.

Quando finisce l’ondata di calore

L’ondata di calore dovrebbe affievolirsi verso la fine del mese, almeno in alcuni quadranti della Penisola. Ma il passaggio a correnti più fredde potrebbe portare con sé fenomeni meteo anche estremi.

In particolare potrebbe intensificarsi la formazione di tornado mediterranei nelle regioni tirreniche, soprattutto il Lazio, e in Puglia, in Calabria e nella Pianura Padana.

Che almeno potrebbero portare l’acqua nelle aree più colpite dalla siccità, che continua a essere un problema soprattutto nel Nord del Paese, con gravi conseguenze sull’economia nazionale.